Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»

Уже 12 июня состоится премьера второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером. Шоу продолжит историю отца и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй.

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В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день премьеры на Netflix с русской озвучкой.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером

Эпизод Дата выхода