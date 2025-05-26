Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером

Чемпионат.com

Уже 12 июня состоится премьера второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером. Шоу продолжит историю отца и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй.

Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»
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В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день премьеры на Netflix с русской озвучкой.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 12 июня
  • 2-я серия 12 июня
  • 3-я серия 12 июня
  • 4-я серия 12 июня
  • 5-я серия 12 июня
  • 6-я серия 12 июня
  • 7-я серия 12 июня
  • 8-я серия 12 июня
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ЦРУ