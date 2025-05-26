Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»

Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером
Уже 12 июня состоится премьера второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером. Шоу продолжит историю отца и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй.
В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день премьеры на Netflix с русской озвучкой.
Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 12 июня
- 2-я серия 12 июня
- 3-я серия 12 июня
- 4-я серия 12 июня
- 5-я серия 12 июня
- 6-я серия 12 июня
- 7-я серия 12 июня
- 8-я серия 12 июня