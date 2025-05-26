Сериал «И просто так»: что известно о продолжении «Секса в большом городе»

В декабре 2021 года состоялась премьера сериала «И просто так» — сиквела культового «Секса в большом городе». Новый взгляд на жизнь повзрослевших подруг из Нью-Йорка, которые пытаются отыскать свое счастье, вызвал неоднозначные зрительские отзывы. Второй сезон сериала закончился летом 2023-го, и еще до премьеры финального эпизода сериал официально продлили. Когда выходит третий сезон «И просто так», что будет в сюжете и какие актеры вернутся к своим ролям, читайте на «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Главное о третьем сезоне «И просто так»

Оригинальное название: And Just Like That...

And Just Like That... Возрастное ограничение: 18+

18+ Шоураннер: Майкл Патрик Кинг

Майкл Патрик Кинг Жанр: мелодрама, комедия, драма

мелодрама, комедия, драма Когда выйдет: 2025 год

2025 год Премьера первой серии шоу: 2021 год

2021 год Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

7.1 Рейтинг IMDb: 5.7

5.7 Трансляция: стриминговый сервис Max (бывший HBO Max)

стриминговый сервис Max (бывший HBO Max) Предыдущий сериал: «Секс в большом городе»

«Секс в большом городе» В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон

Дата выхода третьего сезона «И просто так»

Премьера 3-го сезона «И просто так» состоится в четверг, 29 мая 2025 года. Транслирует сериал стриминговый сервис Max.

Первый эпизод третьего сезона шоу будет называться «Хорошие перспективы» (Outlook Good).

График выхода серий

Всего в третьем сезоне «И просто так» 12 серий. Эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам. Первую серию покажут 29 мая, последнюю — 14 августа.

1-я серия — 29 мая.

2-я серия — 5 июня.

3-я серия — 12 июня.

4-я серия — 19 июня.

5-я серия — 26 июня.

6-я серия — 3 июля.

7-я серия — 10 июля.

8-я серия — 17 июля.

9-я серия — 24 июля.

10-я серия — 31 июля.

11-я серия — 7 августа.

12-я серия — 14 августа.

Трейлер

Max выпустил трейлер третьего «И просто так» в апреле 2025 года. Зрителям показали, какие перипетии ждут трех подруг — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлоттту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон) и намекнули, что продолжится повествование о личной истории Кэрри и Эйдена.

Сюжет

В центре сюжета все также остается жизнь трех близких подруг Кэрри, Миранды и Шарлотты. Повзрослевшие героини «Секса в большом городе», а также их возлюбленные, дети и друзья, продолжат строить свое счастье в шумном Нью-Йорке.

«Мы с нетерпением ждем, когда зрители увидят, что произойдет с нашими любимыми жителями Нью-Йорка в третьем сезоне», – Сара Обри, руководитель направления оригинального контента стриминга Max.

Из трейлера понятно, что Кэрри в третьем сезоне будет работать над романом, Шарлотта — переживать о влюбленности своей дочери, а Миранду ждут новые отношения.

Не останутся без внимания и отношения Кэрри и Эйдена. О том, что эта линия будет одной из важных в третьем сезоне, говорил сам Майкл Патрик Кинг в интервью Entertainment Weekly.

Чем закончился второй сезон «И просто так»

Второй сезон «И просто так» завершился расставанием Кэрри и ее возлюбленного Эйдана (Джон Корбетт), с которым та пыталась вновь построить отношения. Эйдан решил заняться воспитанием собственных детей, и Кэрри без сожаления отпустила бывшего.

Миранда смогла наладить отношения с бывшим мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг) и продолжила развивать карьеру правозащитницы. При этом герои согласились совместно заниматься воспитанием сына Брэйди (Ниал Каннингэм).

Шарлотте удалось признать, что ее подросшие дети больше не нуждаются в постоянной опеке, и вновь вернуться на работу. В этом решении ее поддержал муж Гарри (Эван Хэндлер), который согласился взять на себя часть бытовых вопросов.

Производство

Интересно, что «И просто так» продлили на третий сезон, несмотря на неоднозначные отзывы зрителей и критиков. Весной 2024-го зрительский рейтинг сериала на сайте Rotten Tomatoes составлял всего 33 процента. От профессиональных критиков проект получил 56 баллов из 100 возможных.

Тем не менее шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг признался, что команда «И просто так» очень рада провести еще больше времени во вселенной «Секса в большом городе».

«Мы с нетерпением ждем, когда сможем рассказать новые истории о жизни этих узнаваемых и вдохновляющих героев, которых сыграли потрясающие актеры», — поделился эмоциями он.

Производством третьего сезона «И просто так» займется та же съемочная команда, которая работала над первыми двумя частями шоу.

«Шоураннер Майкл Патрик Кинг и его волшебная команда авторов, продюсеров, актеров и других членов съемочной группы даже 25 лет спустя продолжает очаровывать нас динамикой дружбы и обаятельными историями», — рассказала Сара Обри.

Обри подчеркнула, что после премьеры второго сезона «И просто так» занимает лидирующую позицию в рейтинге оригинальных проектов Max, а также остается самым популярным сериалом-продолжением линейки Max Original.

Производство новой части сериала «И просто так» должно было начаться после того, как закончится забастовка Гильдии сценаристов США.

В итоге к работе над шоу приступили в мае 2024-го — тогда актриса Сара Джессика Паркер опубликовала фотографию первой страницы готового сценария. О том, что читка нового сезона уже в процессе, также сообщили актрисы Синтия Никсон и Кристин Дэвис — этой информацией они поделились в своих социальных сетях.

Актерский состав

В продолжении сериала к своим ролям вернутся основные участники каста — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Также в сериале появится и новая героиня — персонажа по имени Мэри сыграет телеведущая и актриса Рози О’Донелл.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «И просто так»

Сара Джессика Паркер («Фокус-покус») — Кэрри Брэдшоу;

Кристин Дэвис («Путешествие 2: Таинственный остров») — Шарлотта Йорк;

Синтия Никсон («Закон и порядок: Специальный корпус») — Миранда Хоббс;

Марио Кантоне («Мышиная охота») — Энтони Марантино, близкий друг Шарлотты;

Дэвид Эйгенберг («Идеальное убийство») — Стив Брэйди, бывший муж Миранды;

Эван Хэндлер («Остаться в живых») — Гарри Голденблатт, супруг Шарлотты;

Сарита Чоудхури («Дом духов») — Сима Патель, новая приятельница Брэдшоу;

Николь Ари Паркер («Вспоминая Титанов») — Лиза Тодд Уэксли, подруга Шарлотты;

Кристофер Нил Джексон («Гамильтон») — Герберт Уэксли, супруг Лизы;

Кэти Ан («Харли Квинн») — Лили Голденблатт, дочь Шарлотты и Гарри;

Алекса Суинтон («Манифест») — Роза Голденблатт, дочь Шарлотты и Гарри;

Ниал Каннингэм («Окча») — Брэйди Хоббс, сын Миранды и Стива;

Кри Чиккино («Черепахи — и нет им конца») — Луиза Торрес, девушка Брэйди;

Рози О’Донелл («Секс в другом городе: поколение Q») — Мэри.

Напомним, что в финале второго сезона зрители вновь увидели на экране Ким Кэтролл (Саманту из оригинального «Секса в большом городе»). Актриса, которая неоднократно негативно отзывалась о коллегах по шоу, все же сыграла в небольшой сцене. Во время съемочного процесса она не встречалась ни с шоураннером Майклом Патриком Кингом, ни с Сарой Джессикой Паркер. Пока неизвестно, появится ли Саманта в продолжении проекта.

В новом сезоне уже точно не примут участие два значимых героя из предыдущих сезонов. В проект не вернется Сара Рамирес, исполнившая роль Че Диас, — по словам создателей, история ее героини получила логичный финал.

Еще одной актрисой, покинувшей «И просто так», стала Карен Питтман — в сериале она играла профессора Найю Уолес, близкую подругу и учителя Миранды. Сообщается, что Питтман покинула сериал из-за занятости в других проектах.