Авторы «Одних из нас» высказались о возвращении Джоэла

Шоураннеры сериала «Одни из нас» Нил Дракманн и Крейг Мейзин не исключают, что Джоэл может вновь появиться в будущих сезонах экранизации The Last of Us.

Материал содержит спойлеры.

Геймдизайнер отметил, что создатели сериала не хотят закрывать эту историю.

Всегда полезно оставлять какие-то загадки, чтобы зрители могли использовать своё воображение и сами заполнить пробелы. Время от времени и мы обращаемся к этим загадкам, когда они важны для истории. Никогда не говори «никогда».

Мейзин напомнил, что авторы «Одних из нас» никогда не говорили, что Джоэл покинет сериал окончательно — и рассказал, что во втором сезоне использовать этого персонажа просто было сложнее.