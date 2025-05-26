Фонду кино предложили ввести оценку социальной эффективности фильмов

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") считает, что Фонду кино надо ввести оценку социальной эффективности фильмов.

Метелев напомнил, что Институт развития интернета (ИРИ) "начал измерять социальную эффективность каждого продукта, который финансируется".

"Прям метрика была введена - дополнительные баллы даются. Если те, кто просит деньги, доказывают, какие социальные эффекты получит общество, и потом это измеряют и предъявляют в мир. Я бы предложил в этом контексте просто выйти с инициативой, чтобы то же самое было в Фонде кино", - сказал он на гражданском форуме на тему: "Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивной идеологии".

По его словам, такая инициатива поможет авторам фильмов направить работу на достижение конкретного результата - выпуск социально значимого кино.