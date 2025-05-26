Почему «Опустошение» с Томом Харди - наглядный пример стагнации боевиков

Автомобильная погоня, одному из участников на полном ходу, не сбавляя обороты, проводят фаталити сброшенной в лобовое стекло стиральной машиной. Это открывающая сцена боевика "Опустошение", премьера которого состоялась в прошлом месяце на Netflix.

© Российская Газета

Вступление настраивает на бескомпромиссный аттракцион безудержного действа, но сразу за титрами темп снижается до минимальных значений - почти час уходит на обрисовку простейшей экспозиции.

Представляют главного героя Уокера, которого сыграл Том Харди. Сыграл, надо сказать, отменно. Почти час он хмурит брови и харизматично кривляется - за этим занятно наблюдать, как за работой профессионала. Вроде тех видео, где лепят горшки на гончарном круге - завораживающе, но сущностного наполнения немного, эдакий фастфуд для глаз.

Его персонаж - полицейский оперативник, вместе с такими же оперативниками погряз в коррупционных схемах и вынужден "подчищать" за местными не чистыми на руки чиновниками. Завязка не сложнее условных "Ментовских войн".

Обозначить главное для придания мотивации действующим лицам с соответствующим сценарным контентом можно было минут за 20. При этом типажи всех сотрудников правоохранительных органов получились максимально "балабановскими" - на стыке мерзости, безразличия и хладнокровия. Для современного западного кино тропы совсем не характерные.

Во второй половине фильма события ускоряются, начинается обещанное в трейлерах - массовые перестрелки и рукопашные схватки с натуралистичным разливом больших объемов красной жидкости по съемочной площадке.

Режиссер и сценарист картины Гарет Эванс - для жанра человек видный. Во многом из его "Рейдов" выросла и в дальнейшем расцвела, попутно посеяв плеяду последователей, франшиза "Джон Уик". Тем грустнее констатировать, что жанр спрогрессировал, постоянно меняется, переживая различные итерации, а сам Эванс топчется на месте.

Нет действительно изобретательных интересных решений в боевой хореографии, операторская работа - набор трясущихся планов.

Финальную сцену так и вовсе можно считать ремейком эпизода из первого сезона "Банд Лондона" со штурмом загородного дома.

Но одна деталь все же стоит внимания: герой Тома Харди крюком для мяса живописно кромсает лица противникам - как будто это отрывки "Венома" из параллельной вселенной, в которой кинокомиксу выдали карт-бланш на использование "взрослого" возрастного рейтинга.

В концовке все персонажи начинают вести себя как законченные идиоты, в чем можно усмотреть претензию на реализм, но градус абсурда порой достигает южнопарковых значений, поэтому титры вызывают однозначный отклик - наконец-то оно закончилось.

Оценка: 1 из 5.