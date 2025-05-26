Спортивная мелодрама «Быстрее ветра» выйдет в России

В кинотеатре «Москва» прошёл закрытый показ спортивного фильма «Быстрее ветра». Ленту уже оценили экс-пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Никита Мазепин — а с 29 мая её начнут показывать в российских кинотеатрах.

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Сюжет фильма расскажет о многообещающей гонщице, которая уходит из спорта ради обычной жизни — но получает второй шанс. Титул всё ближе, однако на пути встаёт любовь, и девушке придётся сделать сложный выбор между чувствами и спортом.

Главную роль в ленте исполнила Паола Локателли, известная по сериалу Netflix «Опасные связи». В актёрский состав «Быстрее пули» также вошли Альбан Ленуар и Рик Клев.