Что ждать от полнометражного аниме про Сатору Годжо

«Магическая битва» — это японский аниме-сериал в жанре сенэн, то есть он рассчитан в первую очередь на мальчиков-подростков от 12 до 18 лет. Шоу основано на одноименной манге Гэгэ Акутами, которая выходит с 2018 года. Премьера сериала по комиксу состоялась в 2020-м. С тех пор фанаты ждут продолжения по несколько лет — второй сезон вышел в 2023-м, а дата премьеры третьего еще неизвестна. Несмотря на это, аниме стабильно пользуется большой популярностью: по данным сервиса «Вордстат», в апреле 2025 года «Магическую битву» искали почти 680 тысяч раз. Чтобы скрасить фанатам ожидание третьего сезона, студия MAPPA выпустит полнометражный фильм об одном из главных героев этого аниме — Сатору Годжо. «Лента.ру» выяснила, когда выйдет фильм «Магическая битва Тайная проверка / Преждевременная смерть».

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«Магическая битва»: главное о проекте

Страна: Япония.

Япония. Оригинальное название: Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen. Жанр: анимация, боевик, фэнтези, ужасы.

анимация, боевик, фэнтези, ужасы. Оценка «Кинопоиска» и IMDb: 8,2 и 8,5.

8,2 и 8,5. Режиссер: Пак Сон-ху, Юи Умэмото и другие.

Пак Сон-ху, Юи Умэмото и другие. Студия: MAPPA.

MAPPA. Где посмотреть: Crunchyroll (официально недоступен в России).

Crunchyroll (официально недоступен в России). Даты премьеры сезонов: первый — октябрь 2020-го, второй — июль 2023-го.

первый — октябрь 2020-го, второй — июль 2023-го. Количество эпизодов: 47.

«Магическая битва: Тайная проверка / Преждевременная смерть» (Jujutsu Kaisen: Kaigyoku / Gyokusetsu) — это грядущий фильм-рекап о первых шагах Сатору Годжо, влиятельного мага и учителя в Токийском магическом колледже. Полнометражный фильм будет скомпилирован из первых пяти эпизодов второго сезона аниме «Магическая битва». В них рассказывается о том, как Годжо учился в магическом колледже и в каких отношениях он был с Сугуру Гето, главным антагонистом основной истории.

Дата выхода фильма

Премьера полнометражки в кинотеатрах Японии запланирована на 30 мая 2025 года. Хронометраж ленты составит 111 минут (1 час 51 минуту). Когда она будет переведена на русский язык и доберется до России — пока неизвестно, как нет информации и о том, покажут ли ее в российских кинотеатрах.

Фильм «Магическая битва: Тайная проверка / Преждевременная смерть» выйдет в кино 30 мая 2025 года.

После премьеры в кино фильм скорее всего выйдет на площадке Crunchyroll, которая специализируется на показе аниме. В России она недоступна.

Более того, студия Mappa не выпускает свои новинки в крупных российских онлайн-кинотеатрах с 2022 года, исключением стал лишь финал «Атаки титанов».

Трейлер

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Сюжет

В основу сюжета аниме-фильма «Магическая битва: Тайная проверка / Преждевременная смерть» легли первые пять серий второго сезона оригинального сериала. В них раскрывается студенческое прошлое Сатору Годжо.

Годжо и его лучший друг Сугуру Гето получают задание от мастера Тенгена — бессмертного мага, который не покидает пределы своего убежища на территории Токийского магического колледжа. Каждые 500 лет, чтобы противостоять проклятой технике Бессмертия и не эволюционировать за пределы человеческого тела, Тенген переселяется в тело нового человека — а лучше сказать — сливается с ним. На этот раз сосудом для Тенгена должна стать 14-летняя Рико Аманай. Годжо и Гето наняли для ее охраны.

Новость о том, что Рико должна стать сосудом для Тенгена, быстро распространилась в мире магов. Поэтому на девочку охотятся одновременно секта мастеров проклятий Q (которая пытается лишить Тенгена рассудка) и Ассоциация сосудов времени — религиозная группа, которая почитает Тенгена как божество и считает, что слияние с Аманай осквернит его чистоту.

Вместо того чтобы сразу отправиться в колледж, Сатору, Сугуру, Рико и ее опекунша Курой Мисато едут в школу — девочка хочет в последний раз увидеться с подругами и провести день, как обычный подросток.

Понимая, что Годжо и Гето не получится победить сразу, нанятый Ассоциацией убийца Тодзи Фусигуро решает вымотать противников. Несколько дней компания проводит на острове Окунава: все это время, чтобы защитить себя и друзей, Годжо использует свою технику Шесть глаз и вообще не спит. Это сильно утомляет мага и наконец, когда они с Рико прибывают в магический колледж, Тодзи нападает на них.

Никаких сюрпризов в конце фильма для фанатов сериала не будет — сюжет полностью повторит то, что уже было показано во втором сезоне, и лишь немного расширит сюжетные арки «Тайная проверка» и «Преждевременная смерть».

В финале этой сюжетной арки показано, почему и как разошлись дороги Годжо и Гето, а еще — как Годжо встретил Мегуми Фусигуро — одного из основных персонажей «Магической битвы».

Персонажи

Поскольку «Магическая битва: Тайная проверка / Преждевременная смерть» — это одновременно и спин-офф, и приквел, главными героями в нем станут второстепенные персонажи из оригинальной истории. Кроме того, появятся герои, которых в магистральном сюжете нет вообще.

Сатору Годжо — сильный маг из семейства Годжо, унаследовавший мощные магические техники клана — Безграничность и Шесть глаз. Учится в Токийском магическом колледже и на момент событий приквела еще не является сильнейшим в магическом мире. Довольно легкомысленный и заносчивый, уважает и ценит своих друзей, но при этом беспощаден и хладнокровен к врагам.

Сугуру Гето — одноклассник и лучший друг Сатору, сильный маг, владеющий техникой манипуляции проклятой энергии. В приквеле рассказано, как Сугуро стал антагонистом и какое отношение к этому имеет Сатору.

Рико Аманай — 14-летняя ученица католической школы для девочек, избранная стать сосудом для мастера Тенгена. Рико — сирота, и ее единственным близким человеком является Курой Мисато, ее опекунша.

Мастер Тенген — бессмертный маг, который не покидает своей обители — Звездной Гробницы. Это специально защищенное помещение на территории магического колледжа, в которое можно зайти только по приглашению.

Тодзи Фусигуро — бывший член клана Зенин, прославившийся как Убийца магов. Наемник, не имеющий магических способностей, но обладающий выдающейся физической силой и ловкостью. Благодаря этому смог противостоять Сатору и Сугуру.

Мэгуми Фусигуро — один из основных персонажей магистрального сюжета, одноклассник главного героя «Магической битвы» Юдзи Итадори. Сын Тодзи Фусигуро. В приквеле показан еще ребенком. Считает, что его отец с новой женой уехал отдыхать и больше не вернулся.

Утахимэ Иори, Мэй Мэй и Секо Иэйри — одноклассницы Сатору и Сугуру.

Интересные факты

Сатору Годжо — довольно высокий молодой человек, по словам создателя манги «Магическая битва» Гэгэ Акутами, рост Годжо превышает 190 сантиметров. При этом он одного роста с Сугуро Гето.

Имя «Сатору» происходит от японского глагола, означающего «знать» или «понимать». В зависимости от того, какими иероглифами его писать (а в японском языке используется множество знаков из разных языков, включая китайский), оно может также означать «духовно пробудиться», «достичь более высокого уровня восприятия», «просветление», «мудрость» и «философия».

Самым популярным мужским персонажем всей «Магической битвы» является Сугуру Гето, а вот Сатору занимал в опросах второе и третье места.

Мегуми Фусигуро не любит свое имя и считает его девчачьим (Мегуми — это действительно женское имя). Поэтому его в основном называют по фамилии или коротко «Мегу».

Тодзи Фусигуро, урожденный Зенин, взял свою фамилию от жены. Клан Зенин отверг его, потому что он не способен изгонять проклятых духов, хотя и умеет сражаться против магов даже без применения проклятых техник.

Что известно о продолжении «Магической битвы»

О том, что «Магическая битва» получит третий сезон, стало известно уже в финале второго — в нем показали тизер грядущего продолжения. Тем не менее официального анонса третьего сезона все еще нет, расписание выхода серий тоже не публиковалось. Фанаты ждут премьеры в конце 2025 — начале 2026 года.

Предполагается, что события в продолжении развернутся сразу после финала второй части, завершившей экранизацию сюжетной арки «Инцидент в Сибуе». В ней Юдзи Итадори, Мегуми Фусигуро и Нобара Кугисаки встретились со злым магом Кендзяку. Он мечтает уничтожить человечество, а потому запечатывает Сатору Годжо в тюремном царстве — проклятом объекте, способном удерживать кого и что угодно внутри небольшого куба.

Ожидается, что в основу сюжета третьего сезона ляжет сюжетная арка «Игра на выбывание» («Смертельная миграция» или «Игра на выбраковку»). В ней юным магам предстоит участвовать в жестоком соревновании, которое устроит Кендзяку.