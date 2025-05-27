Что известно о втором сезоне аниме «Адский рай»

Два года назад на экраны вышел первый сезон аниме «Адский рай» — научно-фантастического сериала о пути к искуплению, поиске источника вечной жизни и бесчеловечных экспериментах. Снятое по одноименной манге, шоу быстро стало хитом, поэтому неудивительно, что с 2023 года фанаты с нетерпением ждут продолжения полюбившегося проекта. «Лента.ру» выяснила все, что известно о продолжении на данный момент: дату премьеры и сюжет второго сезона аниме «Адский рай».

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Главное о сериале

Страна: Япония.

Япония. Оригинальное название: Jigokuraku.

Jigokuraku. Жанр: анимация, боевик, фэнтези, приключения.

анимация, боевик, фэнтези, приключения. Режиссер: Каори Макита.

Каори Макита. Студия: MAPPA.

MAPPA. Где посмотреть: Crunchyroll (официально 8.1 недоступен в России).

Crunchyroll (официально 8.1 недоступен в России). Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 / 8.1.

7.9 / 8.1. Дата премьеры первого сезона: апрель 2023 года.

апрель 2023 года. Количество эпизодов: 13.

«Адский рай» — аниме-сериал, снятый по одноименной манге, которая публиковалась с 2018 по 2021 год. Проект относится к жанру сенэн, то есть он рассчитан в первую очередь на мальчиков-подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

События «Адского рая» разворачиваются в эпоху династии Токугава, приблизительно в XVII веке. Главные герои аниме — хладнокровный синоби (ниндзя) Габимару по прозвищу Пустой (такую кличку он получил за свою безэмоциональность) и профессиональный палач Сагири Ямада Асаэмон.

Габимару в числе других преступников, осужденных на казнь, попадает на таинственный остров, одновременной красивый и опасный. Сопровождают их первоклассные палачи, готовые в любой момент привести приговор в исполнение. Героям предстоит найти источник вечной молодости для своего господина, ведь только так один из преступников сможет добиться помилования.

Дата выхода

Первый сезон аниме вышел в 2023 году и получил положительные отзывы кинокритиков и зрителей: на Rotten Tomatoes проект имеет 90 процентов свежести, а на сайте IMDb — рейтинг 8,1 из 10.

Однако новостей о выходе продолжения фанатам пришлось ждать довольно долго: его анонсировали только в декабре 2024 года на фестивале Jump Festa 2025 в Токио.

Второй сезон аниме-сериала «Адский рай» покажут в январе 2026 года.

Точные даты выхода всех серий 2-го сезона пока не опубликованы. Но можно предположить, что сезон будет разделен на две части, как и первый, а эпизоды будут выходить по одному — раз в неделю.

Трейлер

Тизер-трейлер ко 2-му сезону аниме тоже представили на Jump Festa 2025.

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Сюжет

Первый сезон

По сюжету юноша по имени Габимару, способный и опытный синоби, приговорен к казни. Сопротивляться он не хочет — парень считает, что заслуживает такого наказания, потому что погубил много людей. По какой-то причине казнить Габимару не удается, и чтобы наконец лишить его жизни, местный сегун вызывает девушку по имени Сагири Ямаду — новичка из известного клана палачей.

Сагири нарушает приказ и не казнит Габимару, но предлагает ему получить полное помилование. Для этого юноше нужно отправиться на таинственный остров, который многие считают райскими землями, и добыть эликсир бессмертия для сегуна.

Габимару движет желание вернуться к жене — бессмертный староста деревни, где рос юноша, выдал за него собственную дочь, добрую, вежливую и уважающую традиции девушку.

В итоге на предложение Сагири парень соглашается. Правда, чтобы преуспеть, Габимару придется потрудиться: во-первых, остальные преступники не стесняются устранять конкурентов, во-вторых, что конкретно нужно искать на острове, непонятно. Из зацепок есть только изображение фрукта, похожего на мандарин. К тому же все, кто бывал на острове раньше, или не возвращались, или не доживали до прибытия в Японию.

К слову, Сагири Ямада тоже отправляется на остров — в качестве палача. Она должна присматривать за Габимару, и в случае, если он попытается сбежать или наброситься на нее, лишить преступника жизни. Но вместо этого между Сагири и Габимару складывается странная связь.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился второй сезон «Адского рая»

Выясняется, что на острове живут могущественные существа, которых называют небожителями. Они способны менять пол по своему желанию, владеют магией, а еще пьют особый эликсир, который дает им вечную молодость. Этот эликсир, или Тан, как его называют сами жители острова, делают из доведенных до состояния полусмерти людей.

Кроме того, выясняется, что сила небожителей берется из энергии Дао — это в то же время система боевых искусств, которая требует от бойца поиска «среднего пути» между силой и слабостью. Взращивая Дао, человек может овладеть и клинком, и мощной магией. Габимару и компания его друзей, с которыми он повстречался на острове, вступают в схватку с Му Даном — одним из небожителей. С помощью учителя фехтования Сиона его удается одолеть.

В конце концов герои задумываются, что делать дальше. Юдзуриха, девушка-синоби, высказывает сомнение в существовании эликсира. Кроме того, она сомневается в воспоминаниях Габимару о жене и бессмертном главе деревни: по ее мнению, на парня могли наслать иллюзии, чтобы он беспрекословно выполнял свою задачу. К тому же из-за ранений и использования Дао Габимару начинает терять память и уже не может вспомнить лицо своей любимой.

Второй сезон

В сцене после титров в финале первого сезона нам показали, как на остров отправляют еще одну экспедицию — на этот раз под руководством Ямады Асаэмона Сюгэна. Так что в новой главе аниме появятся герои, которым предстоит стать или врагами, или друзьями Габимару и его команде.

Кроме того, ожидается, что во втором сезоне зрителям раскроют тайны острова, расскажут о реальном прошлом Габимару и происхождении небожителей. Интригой остается и то, как именно герои смогут вернуться назад в Японию — ведь в воде водятся опасные монстры. В первом сезоне их встречают герои Нуругай и Тенза, которые пытаются уплыть с острова в надежде на спасение.

«В первом сезоне каждый из персонажей пережил трудности. Как мы покажем изменения в их сердцах на этот раз? Как нам изобразить эту сцену в оригинальной манге? Я снова каждый день думаю о Габимару и его друзьях», — Каори Макита, режиссер «Адского рая».

Персонажи

Габимару по прозвищу Пустой — главный герой, спокойный и апатичный синоби из деревни Ивагакуре. Женат на Юи, дочери бессмертного старосты. Хотел отказаться от мрачной судьбы наемника и жить простой жизнью с женой, чего в деревне синоби ему не простили и в итоге выдали юношу властям, чтобы те его казнили.

Создатель манги «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото как-то заявлял в интервью, что по характеру Габимару похож на Юдзи Каку, автора «Адского рая».

«Когда я читаю эту серию, мне кажется, что главный герой Габимару очень похож на самого Каку-сэнсэя», — отмечал он.

Сагири Ямада Асаэмон — палач из клана Ямада, дочь бывшего главы клана. Несмотря на то что она преданна своему делу и всегда неукоснительно следует правилам, Сагири не хватает душевных сил, чтобы лишить кого-то жизни, не испытывая страха или колебаний. При этом она верит, что человек сам вершит свою судьбу: это понятно и из того, что она выбрала несвойственную женщинам профессию палача, и из того, что она предложила Габимару отправиться на остров, а не казнила его.

Мэй — одна из небожителей, изгнанная за неповиновение. Живет с Хоко, человеком-деревом, в заброшенной деревне. Вначале предстает в облике маленькой девочки, а затем превращается в девушку-подростка. Когда Габимару и Сагири проявляют к Мэй заботу, она становится их союзницей.

Юдзуриха — девушка-синоби, преступница, как и Габимару приговоренная к казни. Хитрая и меркантильная героиня, которая тем не менее не лишена умения сочувствовать и сопереживать. Формирует нити из особой ядовитой слизи, и затем атакует ими противника. Также может наносить слизь на кожу как слой брони.

Адза Тебэй — главарь бандитов, попавший на остров в числе преступников. Адза умеет быстро подстраиваться под обстоятельства и определять наиболее выгодный путь решения проблем. Несмотря на то что это безжалостный и жестокий человек, он все же заботится о своем более слабом брате Томе, который сопровождает Адзу в качестве палача Ямада.

Сион — бывший палач из клана Ямада, учитель фехтования. Слепой мужчина с поразительно тонким чутьем, сильный боец, владевший Дао еще до того, как о нем узнали другие герои аниме. Попадает на остров в качестве надзирателя и почти сразу казнит преступницу, за которой присматривал, за попытку его соблазнить.

Хоко — человек, живший когда-то на острове, но, как и остальные его обитатели, превратившийся в дерево. Он взял на попечение изгнанную из обители небожителей Мэй и стал для нее фактически приемным отцом.

Кроме того, на острове живут семь могущественных небожителей, которые проводили эксперименты над местными жителями и усердно тренировались по пути Дао, чтобы стать бессмертными. Людей они превращают в цветы и затем делают из них эликсир жизни.

Интересные факты