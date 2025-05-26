Триллер «Кракен» с Александром Петровым собрал в прокате 1 млрд рублей

Чемпионат.com

Российский фильм «Кракен» в жанре фантастического триллера собрал в прокате более 1 млрд рублей. Эту отметку лента преодолела за шесть недель с момента релиза.

Сборы «Кракена» с Александром Петровым преодолели важнейшую отметку
© Чемпионат.com

Сюжет «Кракена» рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Режиссёром ленты стал Николай Лебедев, постановщик «Легенды №17» и «Экипажа». Главные роли в «Кракене» исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гарман и Виктор Добронравов.

Фильмы и сериалы
Легенда №17
Экипаж
Николай Лебедев
Виктор Добронравов
Александр Петров
Алексей Гуськов