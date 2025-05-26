Сборы «Кракена» с Александром Петровым преодолели важнейшую отметку

Российский фильм «Кракен» в жанре фантастического триллера собрал в прокате более 1 млрд рублей. Эту отметку лента преодолела за шесть недель с момента релиза.

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Сюжет «Кракена» рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Режиссёром ленты стал Николай Лебедев, постановщик «Легенды №17» и «Экипажа». Главные роли в «Кракене» исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гарман и Виктор Добронравов.