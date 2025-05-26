Сериал «Этерна», 2025: дата выхода мистического фэнтези, сюжет, актеры

Lenta.ru

В 2022 году российские зрители впервые познакомились с экранизацией цикла романов «Отблески Этерны» писательницы Веры Камши. Спустя три года «Кинопоиск» объявил о новой киноверсии произведения. «Лента.ру» рассказывает, зачем пересняли «Этерну» и чем новый проект отличается от предыдущего.

Все, что нужно знать про сериал «Этерна»
© Lenta.ru

«Этерна»: главное о сериале

  • Год выхода: 2025
  • Платформа: «Кинопоиск»
  • Страна: Россия
  • Жанры: фэнтези, приключения
  • Количество серий: 6
  • Режиссер: Сергей Трофимов
  • Сценарист: Сергей Калужанов
  • Продюсеры: Ольга Филипук, Михаил Китаев, Евгений Баранов
  • Оператор: Павел Гусев
  • В ролях: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Валентина Ляпина, Данил Никитин, Евгений Стычкин, Виктор Добронравов

«Этерна» — предстоящий российский сериал в жанре приключенческого фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Отблески Этерны» русско-украинской писательницы Веры Камши. Пробную экранизацию под названием «Этерна: Часть первая» «Кинопоиск» выпустил еще в 2022 году — предполагалось, что она станет первой лентой в цикле полнометражных фильмов, однако потом шоураннеры приняли решение сменить режиссера и актерский состав и сделать перезапуск проекта.

Дата выхода сериала «Этерна»

Изначально дата выхода была назначена на 2024 год, однако потом релиз перенесли. Премьера сериала «Этерна» ожидается 5 июля 2025 года/

Транслировать сериал будет платформа «Кинопоиск». Фанатам фэнтези обещают 6 серий «Этерны».

Сюжет

События сериала развиваются в вымышленной вселенной на планете Кэртиана, которая отдаленно напоминает Европу XVI-XVII веков. По легенде, Кэртиана была создана четырьмя богами-творцами, которые, уходя, оставили в качестве Хранителей планеты правителей из древнего рода Ракан, а также повелителей Молний, Скал, Волн и Ветра.

Прошло несколько столетий, боги не вернулись, и Кэртиана погрязла в междоусобных войнах. Представителей династии Ракан свергла с престола одного из королевств под названием Талиг семья Оллар. Сторонники Раканов во главе с герцогом Окделлом подняли восстание, однако потерпели поражение, а их лидера лишил жизни на дуэли герцог Рокэ Алва, верный династии Оллар.

К началу событий сериала мир, охваченный бескомпромиссной борьбой за власть, находится на пороге Великого Излома, по-простому — конца света.

Главными героями становятся принц свергнутой династии Альдо Ракан и Ричард Окделл, сын того самого Окделла, погибшего на дуэли. Ракан живет в изгнании вместе с бабушкой и своим наставником в городе Агарис и строит планы по возвращению себе трона, а Ричард Окделл поступает в Лаик — школу оруженосцев, воспитанники которой получают место при королевском дворе. Он мечтает отомстить Рокэ Алве за отца, а противники режима тем временем надеются повернуть его гнев в свою пользу. Кому же удастся изменить ход судьбы и спасти умирающий мир?

Трейлер

Трейлер предстоящего сериала «Этерна» вышел в феврале 2025 года. Он коротко описывает состояние мира, за которым предстоит следить зрителям.

Также создатели поделились фрагментом сериала. В нем показан мрачный обряд, который проходят принц Альдо Ракан (Антон Рогачев) и Мэллит (Валентина Ляпина) из общины гоганов.

Производство

Впервые романы Камши были экранизированы в 2022 году: на «Кинопоиске» вышел полнометражный фильм «Этерна: Часть первая» — адаптация первого романа цикла «Отблески Этерны» — «Красное на красном. Режиссером выступил Евгений Невский, известный по сериалам «Интерны» и «Гудбай», а ключевые роли исполнили Анар, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Денис Нурулин, Валентина Ляпина, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Вениамин Смехов и Юлия Хлынина.

Критики и зрители приняли фильм сдержанно, хотя интерес к нему был довольно высок. За первые сутки картину посмотрели более 100 тысяч человек — побить этот рекорд удалось только мистическому сериалу «Пищеблок». Проект похвалили за общий визуальный стиль и работу художников по костюмам, внимательное отношение к литературному источнику и проработку героев. Основным минусом фильма рецензенты назвали сам формат повествования — из-за небольшого хронометража вместить всех персонажей и все сюжетные линии было сложно, из-за этого картина оказалась перегруженной и сложной. Поэтому экранизацию решили доработать и переснять.

«Прежде чем запускать производство полного сезона, нам важно было убедиться, что история вызовет большой интерес у аудитории, — рассказал продюсер проекта Михаил Китаев. — Поэтому после выхода первой части мы провели детальное исследование: что зрителям понравилось, а что — нет. Увидев, что первая часть вызвала невероятный отклик у аудитории, мы решили, что этот проект нужно развивать, дорабатывать слабые места пилота и масштабировать. Для этого мы усилили творческую группу, в том числе специалистами, у которых за плечами опыт работы на важных блокбастерах», – Михаил Китаев, продюсер.

Съемочная команда обновилась почти полностью: место режиссера занял Сергей Трофимов («Нулевой пациент», «Монастырь, «Вертинский»), за сценарий стал отвечать Сергей Калужанов («Мерзлая земля», «Пищеблок»). Из предыдущего каста остались только Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Валентина Ляпина (Мэллит), а также Данил Никитин и Федор Мишеев, играющие братьев Катершванц. На остальные роли были взяты новые актеры.

По словам создателей проекта, в пилотном фильме были затронуты лишь некоторые аспекты произведения; в сериале же акцент будет сделан на взаимоотношениях персонажей и их арках развития.

Кроме того, в новой адаптации будет больше трюков и боевых сцен — за их постановку отвечала казахстанская студия «Кун-до», имеющая голливудский опыт и отвечающая за экшен в фильмах «Майор Гром: Игра» и «Последний богатырь».

Съемки прошли в Санкт-Петербурге, Пскове, Ивангороде и Дагестане. Часть сцен (в основном относящихся по сюжету к городу Агарис) снимали в Узбекистане, в частности в Бухаре и Хиве.

Актеры и роли

  • Альдо Ракан (Антон Рогачев) — потомок некогда богатой и успешной династии Ракан, которая правила королевством Талиг. После государственного переворота бежал; теперь живет в изгнании и мечтает вернуть власть.
  • Ричард Окделл (Иван Трушин) — юный герцог, который жаждет отомстить за отца. Ученик школы оруженосцев Лаик.
  • Айрис Окделл (Ксения Трейстер) — младшая сестра Ричарда.
  • Эстебан Колиньяр (Алексей Лукин) — наследник герцогского рода, главный противник Ричарда Окделла в школе Лаик.
  • Рокэ Алва (Юрий Чурсин) — гениальный полководец, глава провинции Кэналлоа и Повелитель Ветров. Присягнул на верность Окделлам.
  • Робер Эпинэ (Павел Чинарев) — лучший друг Альдо и его помощник.
  • Мэллит (Валентина Ляпина) — дочь Енниоля (Евгений Стычкин), главы общины племени гоганов. Связана с Альдо узами древней магии.
  • Валентин Придд (Илья Виногорский) — наследник герцога Придда, одноклассник Ричарда Окделла в школе Лаик.
  • Отец Герман (Иван Добронравов) — олларианский священник, преподаватель в школе Лаик.
  • Королева Катари (Любовь Константинова) — королева государства Талиг.
  • Матильда Ракан (Оксана Базилевич) — бабушка Альдо, вдовствующая принцесса из рода Раканов.
Фильмы и сериалы
Мёрзлая земля
Последний богатырь
Антон Рогачев
Сергей Горошко
Ольга Филипук
Данил Никитин
Денис Нурулин
Евгений Невский
Оксана Базилевич
Алексей Лукин
Сергей Калужанов
Сергей Гилев
Иван Добронравов
Валентина Ляпина
Евгений Баранов
Павел Крайнов
Павел Чинарев
Юрий Чурсин
Вениамин Смехов
Виктор Добронравов
Евгений Стычкин
Сергей Трофимов
Любовь Константинова
Антон Кузнецов
Павел Гусев
Юлия Хлынина