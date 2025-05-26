Каким будет сериал «Чужой: Земля»

В августе 2024 года в мировой прокат вышел фильм «Чужой: Ромул» — новая часть франшизы о жутком пришельце, которого называют самым совершенным существом во Вселенной. Лента получила хорошие отзывы критиков и зрителей, а также показала впечатляющие сборы в прокате. Всего через год после «Ромула» поклонников «Чужого» ждет еще один громкий релиз — первый сериал о ксеноморфе «Чужой: Земля». Шоу станет приквелом всей франшизы, а его события впервые развернутся на родине человечества. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале «Чужой: Земля», раскрывает его дату выхода, детали сюжета и актерский состав.

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Главное о сериале «Чужой: Земля»

Оригинальное название: Alien: Earth

Alien: Earth Жанр: научная фантастика, хоррор, триллер

научная фантастика, хоррор, триллер Шоураннер: Ной Хоули

Ной Хоули Дата выхода: 12 августа 2025 год

12 августа 2025 год Студия: FX Production

FX Production Где смотреть: стриминговый сервис Hulu

стриминговый сервис Hulu Сколько серий: 8

8 Основа: кинофраншиза «Чужой»

кинофраншиза «Чужой» В главных ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант и другие

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Дата выхода

У сериала «Чужой: Земля» долгое время не было даже примерного времени выхода. Производство шоу дважды откладывали — сначала из-за пандемии COVID-19, а потом из-за забастовки Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA).

Осенью 2024 года, спустя четыре года после анонса, студия FX Production, которая отвечает за производство проекта, объявила: сериал выйдет в 2025 году.

Премьера сериала «Чужой: Земля» состоится 12 августа 2025 года

График выхода серий

«Чужой: Земля» будет состоять из 8 серий. Эпизоды планируют выпускать раз в неделю по вторникам, пишет Deadline.

По данным портала IMDb, первую пилотную серию и второй эпизод «Чужой: Земля» зрители увидят 12 августа. Последняя серия запланирована на 23 сентября.

График выхода серий «Чужой: Земля»

1-я и 2-я серии — 12 августа.

3-я серия — 19 августа.

4-я серия — 26 августа.

5-я серия — 2 сентября.

6-я серия — 9 сентября.

7-я серия — 16 сентября.

8-я серия — 23 сентября.

Сериал будут транслировать стриминговые платформы FX и Hulu. Премьеру 12 августа покажут FX, Hulu и Disney+.

Сюжет

Сериал «Чужой: Земля» станет приквелом всей франшизы. Действие развернется в 2092 году, то есть за 30 лет до событий, которые показаны в оригинальном «Чужом» Ридли Скотта.

Кстати, примерно в это же время происходят события другого приквела «Чужого» — фильма «Прометей». Правда, там герои исследуют загадочную планету на краю Вселенной, а сюжет «Чужого: Земля» разворачивается в гораздо более узнаваемой локации. Это первый проект франшизы, в котором действие происходит на Земле.

Интересно, что в какой-то момент создатели третьего «Чужого» (1992) планировали перенести героев на Землю. Однако позже от этой идеи было решено отказаться — вместо этого Эллен Рипли (Сигурни Уивер) спасалась от зубастого монстра на планете-тюрьме Фиорина.

Известно, что в центре истории окажется молодая девушка Венди (Сидни Чендлер). Когда на Землю упадет загадочное космическое судно, Венди вместе с группой непохожих друг на друга солдат совершит судьбоносное открытие. Из-за этого человечество лицом к лицу столкнется с ужасной угрозой.

В сериале появится корпорация «Вейланд-Ютани» — крупнейшая технологическая компания из вселенной «Чужого», которая занимается исследованиями космоса и разработкой андроидов. В оригинальных фильмах серии именно «Вейланд-Ютани» вела охоту за биоматериалом ксеноморфов и планировала создать на его основе оружие.

Правда, корпорация не будет играть ключевую роль в сериале — по сюжету, в 2092 году Земля находится под властью другого технологического гиганта, Prodigy Corporation. Эта компания также будет проводить эксперименты по созданию андроидов-синтетиков и станет прямым конкурентом «Вейланд-Ютани».

По словам создателей, атмосфера сериала «Чужой: Земля» будет напоминать первые два фильма о ксеноморфах — «Чужого» Ридли Скотта и «Чужих» Джеймса Кэмерона.

«Ной [Хоули] решил вернуться назад и разобраться, что сделало эту франшизу такой интересной и продолжительной. Найти ощущение, которое будет похоже на поход в кино на первые два фильма, — ощущение, что тебя застают врасплох», – Джон Ландграф, руководитель телеканала FX.

Трейлер

Создатели «Чужой: Земля» вместо трейлера выпустили несколько роликов и тизеров, которые мельком показывают вселенную и события сериала. Это, скорее, серия эпизодов, раскрывающих атмосферу предстоящей научно-фантастической премьеры.

В одном из тизеров, например, зрителям показывают видео обстановки на космическом корабле, заснятого с камеры, надетой на кота.

Производство и создатели

В начале 2019 года в сети появились слухи, что вселенную «Чужого» расширят сразу два сериала, один из которых будет игровым. Инсайдеры сразу же заговорили о том, что исполнительным продюсером безымянного шоу станет Ридли Скотт, снявший первый фильм серии.

Слухи о создании шоу официально подтвердились только в конце 2020-го. Ридли Скотт действительно стал исполнительным продюсером проекта, а на пост шоураннера был назначен Ной Хоули, автор сериалов «Фарго» и «Легион». Тогда же стали известны первые детали сюжета, а также место и время действия шоу.

Ной Хоули стал и шоураннером, и режиссером сериала «Чужой: Земля».

Изначально съемки сериала должны были стартовать весной 2022 года, однако их пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Производство шоу перенесли на 2023 год, но в съемочный процесс вмешалась голливудская забастовка актеров.

В итоге сериал снимали в два этапа: с июля по август 2023-го, а позже — с апреля по июль 2024-го. После этого проект перешел в долгую стадию постпродакшена — шоураннер Ной Хоули признался, что ему приятно провести как можно больше времени с этим сериалом. Летом 2024 года сериал Ноя Хоули наконец получил свое официальное название — «Чужой: Земля».

Первый тизер-трейлер проекта появился в сети через несколько месяцев после завершения съемок — 3 сентября его опубликовали на YouTube-канале FX Networks. Кстати, зрители из США смогли увидеть этот видеоролик на две недели раньше — в некоторых американских кинотеатрах его показывали перед фильмом «Чужой: Ромул».

Актерский состав

В сериале «Чужой: Земля» не будет персонажей из предыдущих частей франшизы. Не появится на экране и Эллен Рипли (Сигурни Уивер) — главная героиня оригинальной тетралогии о ксеноморфах.

В центре сюжета «Чужого: Земля» окажутся абсолютно новые герои. Единственный персонаж, уже знакомый поклонникам франшизы, — пришелец-ксеноморф.

В мае 2023 года стало известно, что главную роль исполнит Сидни Чендлер — до этого актриса появлялась в фильме «Не беспокойся, дорогая», а также в мини-сериалах «Пистолет» и «Шугар».

Имена остальных членов каста раскрыли в ноябре 2023-го.

Какие актеры сыграют в сериале «Чужой: Земля»

Сидни Чендлер («Не беспокойся, дорогая») — Венди, девушка-гибрид с телом взрослого человека и сознанием ребенка;

(«Не беспокойся, дорогая») — Венди, девушка-гибрид с телом взрослого человека и сознанием ребенка; Тимоти Олифант («Угнать за 60 секунд») — Кириш, андроид-синтетик. Тренер и наставник Венди;

(«Угнать за 60 секунд») — Кириш, андроид-синтетик. Тренер и наставник Венди; Алекс Лоутер («Игра в имитацию») — СиДжей, солдат;

(«Игра в имитацию») — СиДжей, солдат; Эсси Дэвис («Матрица: Перезагрузка») — Дама Сильвия, ученая, которая следит за развитием Венди;

(«Матрица: Перезагрузка») — Дама Сильвия, ученая, которая следит за развитием Венди; Сэмюэл Бленкин («Песочный человек») — Бой Кавальер, юный глава компании Prodigy Corporation;

(«Песочный человек») — Бой Кавальер, юный глава компании Prodigy Corporation; Кит Янг («Тень и кость») — Тутлс.

Также в касте картины заявлены Дэвид Рисдаль («Черное зеркало»), Адарш Гурав («Белый тигр»), Дин Александру («Честь дракона») и другие.

Актер Энцо Чиленти («Вселенная Стивена Хокинга») сыграет персонажа по прозвищу Петрович (Petrovitch) — правда, пока неизвестно, будут ли у этого героя русские корни.