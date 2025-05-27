Пять самых обсуждаемых фильмов Каннского фестиваля

78-й Каннский кинофестиваль завершился 24 мая 2025 года. В центре внимания фестиваля оказались истории о женском опыте, семейных узах и смелых политических высказываниях. В этом году жюри под председательством Жюльетт Бинош наградило фильмы, которые не только поразили своей художественной глубиной, но и отразили острые социальные и личные темы. Главные награды достались картинам, которые исследуют человеческую природу, борьбу за свободу и сложные семейные драмы, а женский взгляд стал лейтмотивом многих работ. Рассказываем о ключевых лауреатах и их значении.

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«Простая случайность»

Главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность». Эта картина, снятая без разрешения властей Ирана, стала мощным высказыванием о политическом противостоянии и моральной дилемме возмездия. В центре сюжета — мужчина по имени Эгхбал, который вместе с беременной женой попадает в аварию, после чего становится мишенью бывших заключённых, видящих в нём своего мучителя. Фильм поднимает вопросы о справедливости, мести и цене свободы, что делает его особенно актуальным в контексте политических репрессий в Иране. Некоторые критики назвали выбор жюри политизированным, но единодушно отметили мастерство Панахи, представителя иранской «Новой волны», в создании напряжённой и многогранной драмы.

«Сентиментальная ценность»

Гран-при фестиваля достался норвежской картине Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», которая продолжает его сотрудничество с актрисой Ренате Реинсве. После успеха «Худшего человека на Земле» в 2021 году, где Реинсве получила награду за лучшую женскую роль, их новая работа снова покорила Канны. Фильм рассказывает о двух сёстрах, которые, переживая утрату матери, сталкиваются с возвращением отца-режиссёра (Стеллан Скарсгард), давно их покинувшего. Эта история о семейных травмах, прощении и поиске себя тронула зрителей своей искренностью и тонким психологизмом. Критики высоко оценили игру актёров и способность Триера создавать глубокие, но доступные истории.

«Звук падения» и «Сират»

Приз жюри разделили две совершенно разные картины, каждая из которых оставила яркий след на фестивале. «Звук падения» немецкого режиссера Маши Шилински стал настоящей сенсацией. Фильм, охватывающий почти столетие, рассказывает о жизни четырёх девушек на одной ферме в разные эпохи — от 1920-х до наших дней. Эта «летопись XX века», как окрестили её критики, сравнима с работами Андрея Тарковского по своей глубине и визуальной поэзии. История о женском опыте, стойкости и смене поколений вызвала бурные обсуждения и стала одной из самых запоминающихся работ фестиваля.

Второй лауреат — роуд-муви «Сират» Оливера Лаксе. Эта картина переносит зрителей в марокканскую пустыню, где группа путешественников ищет девушку, пропавшую после рейва. Фильм сочетает в себе элементы приключения и философских размышлений, исследуя темы свободы, одиночества и поиска.

Специальный приз жюри получил фильм «Воскрешение» китайского режиссёра Би Ганя. Эта работа, которую критики назвали «эстетическим аттракционом», погружает зрителей в мир недалёкого будущего, где человечество открыло секрет вечной жизни, отказавшись от мечтаний и фантазий. Картина выделяется своей сложной структурой, переплетая сон и реальность, и заставляет задуматься о цене, которую мы платим за стабильность.

В секции «Особый взгляд» победила драма чилийского режиссёра Диего Сеспедеса «Таинственный взгляд фламинго». Фильм, посвящённый жизни шахтёрского городка в 1980-е годы, рассказывает о распространении СПИДа и вызванной им панике. Сеспедес обошёл таких именитых дебютантов, как Скарлетт Йоханссон («Великая Элеонор»), Харрис Дикинсон («Сорванец») и Кристен Стюарт («Хронология воды»).

Награду за лучшую мужскую роль получил Вагнер Моура за роль в фильме «Тайный агент», а приз за лучшую женскую роль достался Наде Меллити за работу в картине «Младшая Дерньер». Лучший сценарий был отмечен у фильма братьев Дарденн «Молодые матери», который исследует сложности материнства и социальные вызовы.

Несмотря на громкие премьеры, некоторые фильмы, вызвавшие ажиотаж, остались без наград. Картина «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, рассказывающая о борьбе молодой матери с послеродовой депрессией, не получила призов, хотя и была высоко оценена зрителями. Также без внимания жюри остались боди-хоррор «Альфа» Жюлии Дюкурно, исследующий травму взросления, и шпионский триллер Уэса Андерсона «Финикийская схема» с Бенисио дель Торо и Бенедиктом Камбербэтчем. Эти работы, несмотря на отсутствие наград, вызвали оживлённые дискуссии среди критиков и зрителей.