Новая экранизация романа «Здравствуй, грусть» выйдет в России

Локализованный трейлер фильма «Здравствуй, грусть» (Bonjour Tristesse) обнародовала 26 мая 2025 года кинокомпания «Наше кино». Это новая экранизация одноименного романа Франсуазы Саган, режиссером которой выступила Дурга Чю-Бозе, главные роли исполнили Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни и Наиля Арзун, а также снялись Алеша Шнайдер, Натали Ришар, Тьерри Харкорт, Ребекка Дайан и др.

© Кадр из фильма

В разгар лета 17-летняя Сесиль (Макинерни) живет на уединенной вилле у моря Французской Ривьеры — заводит романтические отношения с парнем Сирилом (Шнайдер), общается с отцом-плейбоем Раймоном (Банг) и его очередной возлюбленной Эльзой (Арзун). Молодая девушка ищет впечатлений и собирается погрузиться в богемную жизнь без правил и обязательств, которую ведет ее отец.

Но в один день ей объявляют, что вскоре должна приехать Анна Ларсен (Севиньи) — подруга погибшей матери Сесиль, известный модельер, темпераментная женщина с устойчивыми моральными принципами. Девушка не понимает, что может связывать легкомысленного отца и сдержанную Анну. Удивление Сесиль перерастает в возмущение, когда она узнает о внезапной женитьбе Анны и Раймона, способной окончательно разрушить безмятежность и размеренность ее жизни.

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Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто. В российский прокат «Здравствуй, грусть» выйдет 19 июня.