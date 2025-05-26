Что известно о продолжении «Острых козырьков»

В 2025 году стало известно, что в разработке находится седьмой сезон «Острых козырьков». Сериал с Киллианом Мерфи о криминальной семье Шелби также получит продолжение в виде фильма. Обе истории посвящены новому поколению банды из английского Бирмингема. «Лента.ру» рассказывает, что известно о седьмом сезоне «Острых козырьков» и новом фильме, а также вспоминает события сериала.

© Lenta.ru

Главное о седьмом сезоне «Острых козырьков»

Оригинальное название: Peaky Blinders

Peaky Blinders Жанр: криминал, драма

криминал, драма Страна: Великобритания

Великобритания Где смотреть: «Би-би-си One» (Великобритания), Netflix (остальные страны)

«Би-би-си One» (Великобритания), Netflix (остальные страны) Шоураннер: Стивен Найт

Стивен Найт Дата выхода: неизвестна

неизвестна В главных ролях: Киллиан Мерфи, состав не подтвержден

«Острые козырьки» — криминальная драма о бандитах из Бирмингема, выходившая с 2013 по 2022 год. Финальный сезон завершил арки персонажей и общий сюжет шоу. Позднее было анонсировано продолжение в виде художественного фильма.

А в апреле 2025 года источники The Sun подтвердили, что создатели сериала работают над седьмым сезоном. При этом, по словам собеседника таблоида, шестой сезон изначально планировали сделать последним, а в фильме собирались окончательно попрощаться с семьей Шелби. Но шоураннер Стивен Найт «не смог удержаться от возвращения к этой истории». В итоге студия «Би-би-си» дала разрешение на съемки, и предварительное производство уже началось.

В Великобритании сезон покажет канал «Би-би-си One», а за рубежом его распространит стриминг Netflix, который также занимается производством фильма. Создатель драмы Стивен Найт станет автором сценария и в продолжении.

Дата выхода

Ожидается, что актеры и съемочная группа приступят к съемкам в сентябре 2025 года. По данным источника The Sun, студия хочет выпустить новый сезон уже в 2026 году. Точная дата выхода 7-го сезона будет известна после того, как закончатся съемки.

Сюжет

Сериал «Острые козырьки» рассказывает о преступном мире Бирмингема — города в Средней Англии, второго по населению после Лондона. В первой половине XX века он считался промышленным центром — там располагалось много военных заводов.

В центре этого преступного мира — семейство Шелби. Гангстерскую группировку возглавляют братья, вернувшиеся с Первой мировой войны. Их называют «острыми козырьками» за лезвия, зашитые в козырьки кепок-восьмиклинок — их фирменного головного убора. При необходимости бандиты могут использовать такие кепки как холодное оружие.

Банда «Острые козырьки» существовала в реальности, но утратила влияние к 1910-м годам. Ее название закрепилось в сленге как обозначение любых уличных банд, промышлявших в Бирмингеме. Семья Шелби вымышлена, но по ходу сериала герои встречаются с реальными историческими фигурами.

Действие сериала началось в 1919 году и продолжалось в 1920-1930-е годы. Как пишут СМИ, в седьмом сезоне произойдет масштабный временной скачок в 1950-е годы. Это будет продолжение полнометражного фильма, события которого развернутся во время Второй мировой войны.

Ранее Стивен Найт намекал, что 7-й сезон «Острых козырьков» расскажет историю о новом поколении бандитов. Ожидается, что в сериал вернется Киллиан Мерфи в роли Томаса Шелби. Он станет наставником для младших членов банды — в точности как его тетя Полли Грей (покойная Хелен МакКрори) в оригинальном шоу.

Что было в предыдущих сезонах

Шесть сезонов «Острых козырьков» охватывают 14 лет из истории семьи Шелби. За это время из Бирмингема они перебираются в Лондон, расширяют сферу влияния, становятся богаче и заводят связи, которые позволяют клану участвовать в политике. В итоге из местечковой банды Шелби превращаются во влиятельную группировку. А Томас Шелби и вовсе проделывает путь от преступного босса до члена парламента.

Первый сезон

1919 год. После Первой мировой войны в Бирмингем возвращаются Томас Шелби и его братья Артур (Пол Андерсон) и Джон (Джо Коул). Они провели четыре года в окопах Франции, измождены боями и страдают от посттравматического расстройства.

Шелби — ирландцы по отцовской линии и цыгане по материнской. Они занимаются любой преступной деятельностью, которая приносит деньги: воровством, азартными играми и контрабандой. Кроме того, Шелби содержат собственный бар. При этом группировка не ограничивается членами одной семьи: пока мужчины были на войне, дела вела тетя Полли.

Теперь руководство берет на себя Томми и пытается сделать семейный бизнес более легальным. Но банда случайно похищает партию оружия, об этом узнает Уинстон Черчилль — еще не премьер-министр — и отправляет инспектора Кэмпбелла (Сэм Нил) вести расследование. В итоге в паб Шелби устраивается работать агент под прикрытием Грейс (Аннабелль Уоллис), которая вскоре становится возлюбленной Томми.

В финале сезона Шелби договариваются о возвращении оружия. А Грейс, которую раскрыли, стреляет в инспектора Кэмпбелла.

Второй сезон

1921 год. Грейс сбежала в США, чтобы начать новую жизнь. Кэмпбелл выжил. В то же время закончилась война за независимость Ирландии, что вносит раскол в ряды Ирландской республиканской армии. Томми оказывается в центре этих событий и выполняет заказное убийство для противников мирного договора. Кэмпбелл шантажирует этим Томми и заставляет под прикрытием работать на правительство.

Полли разыскивает своего потерянного сына Майкла (Финн Коул), который присоединяется к семейному бизнесу. Тем временем «острые козырьки» пытаются работать в Лондоне и связываются с бандой, которую возглавляют Альфи Соломонс (Том Харди) и Дарби Сабини (Ноа Тейлор). Соломон производит алкоголь, а затем с Томми продает в США — события происходят во время действия американского сухого закона.

Томми и Грейс воссоединяются, в конце сезона она узнает, что беременна. На престижном дерби в Кэмпбелла снова стреляют — на этот раз тетя Полли. Томми, замешанный в политических играх, почти погибает, но его спасает агент Уинстона Черчилля.

Третий сезон

1924 год. Дела семьи Шелби идут в гору. Томми и Грейс поженились и живут в поместье недалеко от Бирмингема. С повышением достатка жизнь стала сложнее: Томми снова замешан в политике. Священник Хьюз (Пэдди Консидайн) шантажом заставляет Томми работать на себя: помочь бывшим русским аристократам свергнуть советское правительство. Они пытаются использовать бирмингемских бандитов, чтобы украсть оружие и вооружить восстание.

Сезон заканчивается смертью Грейс и отца Хьюза. Томми невредим и остается в Бирмингеме, но его братья Джон, Артур, Майкл и тетя Полли арестованы.

Четвертый сезон

1926 год. Мафиози из Нью-Йорка Лука Чангретта (Эдриен Броуди) объявляет кровную вражду «острым козырькам» за убийство своего отца в предыдущем сезоне. Арестованных Шелби хотят повесить, но Томми добивается отсрочки приговора. Джон все равно погибает, попав в засаду мафии.

Несмотря на сомнительные сделки, деловые интересы Шелби в основном законны, а их фабрики продолжают процветать. Неприятности приносит только профсоюз рабочих под руководством Джесси Иден (Чарли Мерфи). Коммунистка и первая женщина — руководитель цеха, она намерена добиться улучшения условий труда и равных прав для обоих полов. Когда Иден объявляет забастовку, ее поддерживают Полли и остальные женщины банды.

В финале сезона «козырьки» заманивают Чангретту в ловушку, и Артур Шелби расправляет с ним. Томми баллотируется в парламент как представитель лейбористов от Бирмингема и побеждает.

Пятый сезон

1929 год. Во время краха на Уолл-стрит Томми теряет значительную сумму и винит в этом Майкла, который руководил операциями «козырьков» в США. Майкл возвращается в Лондон со своей невестой Джиной (Аня Тейлор-Джой).

Томми знакомится с сэром Освальдом Мосли (Сэм Клафлин) — обаятельным коллегой по парламенту и начинающим фашистом. Это реальный политический деятель, который впоследствии возглавил сочувствующий Гитлеру Британский союз фашистов.

Томми притворяется другом Мосли, а сам планирует устранить его с благословения Уинстона Черчилля. Но у Томми это не получается: в финале сезона Мосли как никогда силен, а Томми переживает психологический срыв.

Шестой сезон

Тетя Полли и несколько других членов банды убиты, и на похоронах Майкл винит в произошедшем Томми. Он обещает отомстить. Действие перемещается в 1933 год.

Почти весь сезон Майкл сидит в тюрьме в Бостоне, а когда выходит на свободу, подкладывает бомбу в машину Томми. Тот оказывается хитрее и убивает Майкла. Настоящую убийцу тети Полли наказывает Артур.

Томми теряет маленькую дочь, думая, что на нее наложили цыганское проклятье. Также он находит своего незаконнорожденного сына, который присоединяется к «козырькам». Весь сезон Томми считает, что у него опухоль мозга, к тому же его оставляет вторая жена Лиззи (Наташа О'Кифф).

Чем закончился шестой сезон: Томас Шелби готовится уйти из жизни, мирится с близкими, устраивает им прощальное застолье и даже поджигает свой особняк. Но в последний момент узнает, что диагноз поставили по указанию фашиста Мосли — все это уловка. В конце сезона Томми наблюдает, как сгорает повозка со всеми памятными для него вещами, включая фотографии. Он уезжает на белом коне — мертвый для остального мира и готовый начать жизнь заново.

Производство

Создатели «Острых козырьков» планировали седьмой сезон еще в 2020 году, но отменили его во время съемок шестого. В начале 2021 года Стивен Найт связал это с пандемией ковида, которая «украла год». Поэтому создатели решили закончить сериал, а седьмой сезон заменить полнометражным фильмом.

На смену планов повлияла и смерть актрисы Хелен Маккрори, сыгравшей Полли Грей — одного из главных женских персонажей драмы. Актриса страдала от рака молочной железы и ушла из жизни в 2021 году, во время съемок шестого сезона. Она не успела закончить сниматься в части сцен, и создателям пришлось поменять сюжетную линию персонажа и переснять уже готовый материал.

«Мы просто почувствовали, что с потерей Хелен все указывает на то, что я называю "конец начала". Давайте закончим начало, а потом сделаем фильм. А потом посмотрим, куда мы двинемся в плане спин-оффов», — говорил тогда Стивен Найт.

Производство фильма подтвердили только в июне 2024 года. А уже в следующем феврале шоураннер намекнул на возможное продолжение сериала. Тогда Стивен Найт сказал, что фильм не станет окончанием истории, но оговорился, что не имеет права делиться подробностями.

«Би-би-си» пока официально не подтвердила, что седьмой сезон находится в разработке. Но журналисты узнали, что корпорация дала сериалу «зеленый свет» и он вступил в стадию предпроизводства.

Стивен Найт также допускал, что после фильма может быть выпущено несколько спин-оффов. Например, история о молодости тети Полли.

Актерский состав

Пока неизвестно, кто из оригинального состава появится в седьмом сезоне. Источники подтверждают лишь, что в сюжете будет задействован Киллиан Мерфи, сыгравший Томаса.

Ниже — список основных актеров, чьи персонажи связаны с семьей Шелби и остались живы к финалу шестого сезона. Это лишь вероятные актеры 7-го сезона.

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер», «28 дней спустя») — Томас Шелби. Глава преступной группировки «Острые козырьки», к финалу сериала — член парламента. Средний из братьев.

(«Оппенгеймер», «28 дней спустя») — Томас Шелби. Глава преступной группировки «Острые козырьки», к финалу сериала — член парламента. Средний из братьев. Пол Андерсон («Шерлок Холмс: Игра теней», «Выживший») — Артур Шелби, старший из братьев. Правая рука Томми.

(«Шерлок Холмс: Игра теней», «Выживший») — Артур Шелби, старший из братьев. Правая рука Томми. Софи Рандл («Визит инспектора», «Джентльмен Джек») — Эйда Торн, урожденная Шелби. Сестра Томми.

(«Визит инспектора», «Джентльмен Джек») — Эйда Торн, урожденная Шелби. Сестра Томми. Наташа О’Кифф («Страйк», «Грязь») — Лиззи Шелби, урожденная Старк. Бывшая проститутка, влюбленная в Томми. Стала его второй женой.

(«Страйк», «Грязь») — Лиззи Шелби, урожденная Старк. Бывшая проститутка, влюбленная в Томми. Стала его второй женой. Нед Деннехи («Сегун», «Благие знамения») — Чарли Стронг, неродной дядя братьев Шелби. Участник группировки, работает на верфи и содержит постоялый двор.

(«Сегун», «Благие знамения») — Чарли Стронг, неродной дядя братьев Шелби. Участник группировки, работает на верфи и содержит постоялый двор. Иэн Пек («Темные начала») — Керли, конюх и паромщик, работающий на постоялом дворе Чарли Стронга.

(«Темные начала») — Керли, конюх и паромщик, работающий на постоялом дворе Чарли Стронга. Гарри Киртон («Будика: Королева воинов») — Финн Шелби, младший из братьев. В конце шестого сезона Финна изгнали из семьи за предательство.

Фильм «Острые козырьки»

Официальное название фильма — The Immortal Man («Бессмертный человек»), но в российской локализации он пока называется так же, как сериал.

О сюжете известно лишь, что события развернутся в 1940-е годы и будут посвящены новому поколению, которое появилось в банде Шелби к началу Второй мировой войны.

Сценарий написал создатель сериала Стивен Найт, в проект вернулся режиссер первого сезона Том Харпер. Киллиан Мерфи официально исполнит главную роль.

В феврале 2025 года Стивен Найт заявил, что фильм выйдет «примерно через год».

К своим ролям вернутся Стивен Грэм (Хейден Стэгг), Софи Рандл (Эйда Торн), Нед Деннехи (дядя Чарли), Иэн Пек (Керли) и Паки Ли (Джонни Догс).

Актерский состав пополнят:

Ребекка Фергюсон («Дюна», «Укрытие»);

Барри Кеоган («Солтберн», «Дюнкерк»);

Тим Рот («Криминальное чтиво», «Обмани меня»);

Джей Ликурго («Бэтмен»).

Сэм Клафин выразил готовность снова сыграть фашистского политика Освальда Мосли, но пока нет информации, появился ли он на съемочной площадке.

Не подтверждено и участие Пола Андерсона, который играл Артура Шелби — одного из главных героев. В 2024 году актера оштрафовали за хранение наркотиков, а в 2025-м осудили за езду на мотоцикле без страховки. Также ходили слухи, что во время съемок шестого сезона у него возникали проблемы с алкоголем и наркотиками.

Кроме того, еще во время съемок шестого сезона СМИ писали, что в сериале появится американский гангстер Аль Капоне в исполнении Стивена Грэма. Сейчас можно найти публикации о том, что арку этого героя перенесли в фильм (это написано в том числе на странице грядущей ленты в «Википедии»).

Аль Капоне действительно упоминался в сериале. В четвертом сезоне он заключил сделку с «козырьками», чтобы убрать Чангретту и забрать его бутлегерский бизнес. Но персонаж всегда оставался за кадром. Интересно, что этого гангстера в «Подпольной империи» играл Стивен Грэхем, а в фильме «Острые козырьки» он вернется к прежней роли Хейдена Стэгга — лидера профсоюза.