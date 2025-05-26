«Поднятие уровня в одиночку» — хитовое аниме о парне, который внезапно обнаруживает в себе суперспособности и помогает остановить вторжение могущественных монстров. Сериал вышел в 2024-м, а уже в январе 2025 года в сети появился второй сезон. Теперь поклонники с нетерпением ждут продолжения шоу — правда, создатели прямо говорят, что третий сезон выйдет еще нескоро. Что известно о продолжении аниме «Поднятие уровня в одиночку», когда оно может выйти и каким будет сюжет, выяснила «Лента.ру».

«Поднятие уровня в одиночку»: главное о сериале

Страна: Япония

Япония Оригинальное название: Solo Leveling

Solo Leveling Жанр: анимация, боевик, фэнтези

анимация, боевик, фэнтези Режиссер: Сюнсукэ Накасигэ и другие

Сюнсукэ Накасигэ и другие Студия: A-1 Pictures

A-1 Pictures Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 / 8.6

8.4 / 8.6 Где посмотреть: Crunchyroll (официально недоступен из России)

Crunchyroll (официально недоступен из России) Дата премьеры первого сезона: январь 2024 года

январь 2024 года Количество эпизодов: 25 (12 в первом сезоне и 13 во втором) + фильм-рекап, в котором повторяется уже показанное в первом сезоне

Японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» был снят по корейской манхве (это как манга, только корейская) Solo Leveling. Основой для манхвы стало одноименное ранобэ — роман с иллюстрациями в аниме-стиле. Впервые его опубликовали в 2014 году.

События разворачиваются на Корейском полуострове, что нетипично для японских проектов.

Манхва «Поднятие уровня в одиночку» состоит из 200 глав: 45 экранизировали в первом сезоне аниме-сериала, еще 65 — во втором. Соответственно, третий сезон будет снят по главам, начиная со 111-й.

Дата выхода

О дате выхода серий 3-го сезона пока не сообщалось.

Финал второго сезона фанаты увидели в марте 2025 года. На данный момент сериал официально продлен не был, поэтому неизвестно, выйдет ли вообще продолжение. Анимационный продюсер сериала Ацуши Канеко говорил, что именно финал второй части станет завершением проекта. Но сразу же добавил: новые эпизоды могут выйти, если фанаты поддержат проект.

Даже если все сложится хорошо, ожидать продолжения в ближайшее время не стоит. По словам продюсера Соты Фурухаши, между первым и вторым сезоном художники создали 220 тысяч кадров анимации — такая работа требует много времени и труда, так что аниматорам как минимум нужно отдохнуть.

«Если бы это зависело от меня, я бы сказал: давайте подождем до следующих Олимпийских игр, чтобы посмотреть, что будет с третьим сезоном», – Сота Фурухаши, продюсер аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку».

Большинство изданий отнесли это заявление к летним Олимпийским играми 2028 года в Лос-Анджелесе.

При этом журналисты предполагают, что речь может идти о зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. В таком случае премьера 3-го сезона может состояться почти год спустя после выхода второго сезона.

Некоторые СМИ также пишут, что третьего сезона придется ждать дольше, чем второго, по причине занятости режиссера Сюнсукэ Накасигэ.

Сюжет

Действие происходит в альтернативной реальности: там повсюду стали открываться магические врата, ведущие в населенные монстрами подземелья.

Одновременно у людей начали проявляться сверхспособности, позволяющие бороться с этими чудовищами. Причем способности отличаются в зависимости от количества маны — магической энергии. Чем больше маны, тем выше уровень охотника. Они ранжируются от А — самого сильного до E — самого слабого. Сильные охотники могут ходить на сложные рейды и получать за это много денег. Повысить уровень нельзя: если при первом тестировании человек получил, например, C-ранг, то он не изменится. Вне системы уровней стоит S-ранг: охотники, имеющие такую силу, практически всемогущи.

Чудовищ уничтожают не просто так: во-первых, если они прорвутся на поверхность, это грозит опасностью для обычных людей. Во-вторых, в подземельях добывают магическую руду, так что за годы существования врат экономика стала зависима от внеземных ресурсов.

Первый сезон

Главный герой аниме — Е-ранговый охотник по имени Сон Джин-Ву. Его мать тяжело больна и несколько лет находится в коме. Чтобы оплачивать ее лечение и учебу младшей сестры, Сон вынужден спускаться в подземелья. Правда, маны у него так мало, что в рейдах он абсолютно бесполезен, покалечить его могут даже самые хилые монстры, а коллеги называют его «слабейшим оружием человечества».

В очередном рейде, куда пошел Сон Джин-Ву, его команде пришлось исследовать двойное подземелье: в одной его части обитали слабые враги, а в другой — сильные. Зайдя в комнату босса, компания охотников поняла, что имеет дело не просто с сильным монстром — а с очень могущественным чудовищем, и никто не соответствует ему по рангу.

В итоге часть команды погибла, часть убежала, а Сон остался один на один с монстром. Прямо перед тем, как уйти из жизни, он успел принять загадочный квест — с этого момента некая система всплывающих окон, которые никто кроме Сона не видит, помогает юноше прокачивать навыки и становиться сильнее.

Выполняя задания от системы, Сон Джин-Ву находит рецепт эликсира жизни, с помощью которого можно вылечить его мать. При этом герою приходится скрывать свою растущую силу — подобных случаев до него не было и ассоциации охотников, контролирующие зачистку подземелий, могут стать для Сона проблемой.

В конце концов юноша вступает в отряд, созданный его другом Ю Джин-Хо: он не очень сильный охотник, но наследник крупной строительной империи и хочет доказать отцу, что способен справиться с монстрами. Для прикрытия парни нанимают других охотников: пока Сон раскидывает чудовищ в подземелье, его товарищи просто сидят у врат, болтают, едят и играют в карты. А после «рейда» получают гонорар.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился первый сезон «Поднятия уровня в одиночку»

Герой берет сложный квест на смену профессии и попадает в высокоуровневое подземелье с сильными врагами и могущественным боссом. В итоге Сон, конечно же, зачищает его и получает профессию Некромант — теперь он способен с помощью магии призывать духов поверженных врагов, которые отныне служат ему. Особенно сильным духам герой дает имена.

Второй сезон

Действие второго сезона начинается сразу после финала первого: Сон Джин-Ву больше не «слабейшее оружие человечества», он даже выглядеть стал иначе — выше, мужественнее, мускулистее. Герой собирает армию из мощных воинов-теней, ходит на рейды в высокоранговые подземелья и занимается поиском ингредиентов для эликсира жизни.

Скрывать свой уровень молодой человек больше не может. Крупные ассоциации охотников узнают, что потенциал Сона гораздо больше, чем считалось раньше. Корпорации начинают бороться за него — к тому же Джин-Ву проходит повторное тестирование, на котором выясняется, что он теперь обладает рангом S. То есть по сути Сон становится одним из самых сильных охотников в мире.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»

Сон Джин-Ву проходит финального босса, Короля Демонов, в Замке Демонов — огромной локации, которую юноша зачищал очень долго. Это помогает ему найти последний ингредиент для эликсира жизни: Сон дает его матери, и она оживает. В то же время другие S-ранговые охотники борются с гигантскими муравьями на острове Чеджу. Несмотря на то что корейским бойцам помогают коллеги из соседней Японии, одолеть гуманоидного Черного Муравья у них не получается. В итоге Сон помогает им: в одиночку сражается с Муравьем, лечит раненых и спасает Корею от вторжения гигантских насекомых. А Черного Муравья он призывает в качестве одного из воинов своей армии теней.

Третий сезон

Официально никаких подробностей о третьем сезоне создатели аниме не сообщали. Согласно манхве, после событий на острове Чеджу главный герой организует собственную гильдию «Аджин», поэтому можно предположить, что именно на этом сконцентрируется основная сюжетная арка продолжения.

В финале второго сезона нам также показали двух загадочных существ на острове Чеджу. Они расправляются с командой, отправленной туда после бойни. Если создатели аниме и дальше будут двигаться по сюжету манхвы, в третьем сезоне нас ждет предыстория этих двух сущностей.

Кроме того, согласно сюжету первоисточника, после событий на острове Чеджу Сон Джин-Ву узнает еще больше о своих способностях, а затем возвращается в двойное подземелье из начала повествования.

Персонажи

Пока неизвестно, каких именно персонажей увидят зрители в третьем сезоне аниме-сериала, но в сети предполагают, что там появятся знаковые герои из предыдущих частей: