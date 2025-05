Рецензия на второй сезон сериала «Одни из нас»

На HBO закончился второй сезон сериала «Одни из нас» по культовой игре The Last of Us — и учитывая глобальный успех вышедшего в 2023-м начала проекта, ожидания от его возвращения были огромными. «Лента.ру» без спойлеров рассказывает, насколько сериалу удалось их оправдать, не разгневав собственных фанатов.

Год выхода первого сезона: 2023.

2023. Платформа: Max.

Max. Страна: Канада, США.

Канада, США. Жанры: фантастика, драма, ужасы, боевик.

фантастика, драма, ужасы, боевик. Режиссеры: Нил Дракманн, Питер Хор, Крэйг Мэйзин.

Нил Дракманн, Питер Хор, Крэйг Мэйзин. Сценаристы: Нил Дракманн, Крэйг Мэйзин, Хэлли Вегрин Гросс.

Нил Дракманн, Крэйг Мэйзин, Хэлли Вегрин Гросс. В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Гэбриел Луна, Кейтлин Дивер, Изабела Мерсед, Янг Мазино, Роберт Джон Берк, Тати Габриэль.

Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Гэбриел Луна, Кейтлин Дивер, Изабела Мерсед, Янг Мазино, Роберт Джон Берк, Тати Габриэль. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9.

7.9. Рейтинг IMDb: 8.6.

Выбравшиеся из Солт-Лейк-Сити Элли (Белла Рамзи) и Джоэл (Педро Паскаль) оседают в Джексоне, что в горном Вайоминге. Контрабандист с незаменимыми навыками выживания вскоре даже становится важной шишкой в приютившем его сообществе. Проходит пара лет, и вот поседевший Джоэл уже ходит на психотерапию, увлекается резьбой по дереву и изготовлением гитар. Его названная дочь тем временем заметно возмужала — Элли совершенствует боевые навыки с партнером по спаррингу Джесси (Янг Мазино), бесстрашно перерезает глотку зараженному кордицепсом зомби на вылазке с подругой Диной (Изабела Мерсед) и с головой погружается в подростковые переживания от первых больших романтических чувств до первого большого конфликта со склонным к гиперопеке Джоэлом.

Впрочем, быть может, раздор между Джоэлом и Элли вызван не только сложным возрастом последней, но и произошедшим на Большом соленом озере?

Эхо прошлого все же настигнет парочку, настояв на кровавой расплате: рядом с Джексоном объявляется загадочная вооруженная группа. Цель чужестранцев — вендетта за бойню в Солт-Лейк-Сити, в которой погиб отец возглавляющей этих мстителей Эбби (Кейтлин Дивер). История, таким образом, обернется новым витком воздаяний и опасных путешествий — теперь уже в Сиэттле, раздираемом войной банды Волков и таинственного религиозного культа Серафитов.

Первый сезон «Одних из нас», вышедший в 2023 году, стал суперхитом HBO, по популярности сравнимым со стартом «Игры престолов». Для адаптации видеоигры оказаться в списке лучших телевизионных драм года уже само по себе серьезная веха — и большая заслуга шоураннера Крейга Мэйзина, ранее создавшего громкий «Чернобыль». А также выступившей оператором трех серий россиянки Ксении Середы, снимавшей в свое время и «Дылду» Кантемира Балагова, и другой, отечественный «Чернобыль» Данилы Козловского. Во втором сезоне она вновь выступила одним из операторов-постановщиков.

Продержался зрительский интерес и до возвращения — рейтинги просмотров первой серии второго сезона оказались еще выше, чем у премьеры в 2023-м. Конечно, не обошлось без скандалов — и даже травли главной звезды сериала: Белле Рэмзи на время и вовсе пришлось исчезнуть из соцсетей.

Словом, все сопутствующие большому хиту вещи окружали и новый сезон «Одни из нас».

Продюсеры HBO откупоренное шампанское смогут потягивать еще долго — возвращение «Одних из нас» и близко не покрывает событий The Last of Us Part II. Как уже сообщил Мэйзин в интервью, ему понадобится куда больше серий и в будущем — более того, чтобы привести историю к должному завершению, возможно, придется пойти даже на четвертый заход. Запрос на больший хронометраж возник явно не на пустом месте, учитывая, насколько скомканным оказался вчерашний финал второго сезона.

В гейминге существует понятие спидран — прохождение компьютерной игры за наименьший возможный промежуток времени. Именно так можно окрестить вышедший накануне седьмой эпизод, в котором локации и события несутся пестрой каруселью, персонажи впервые появляются в кадре лишь для того, чтобы тут же погибнуть, а на фоне основной сюжетной линии о мести и возмездии разворачивается мутная история большой войны, знакомая разве что тем, кто играл в первоисточник.

К финалу неотвеченные вопросы витают в воздухе, словно споры кордицепса. Скорее всего, ответы на них ждут нас в третьем сезоне — но будут ли они волновать зрителей спустя как минимум пару лет производства?

Первый сезон «Одних из нас» был вещью в себе, рассказывающей о суровом мире после эпидемии кордицепса, превратившей большинство людей в кровожадных зомби. На фоне постапокалипсиса разворачивалось роуд-муви о потерявшем дочь контрабандисте и девчонке-беспризорнице — отщепенцах, нашедших утешение в компании друг друга. Немалую роль в популярности сериала сыграла удивительная химия между Педро Паскалем («Игра престолов», «Мандалорец») и Беллой Рамзи (та же «Игра престолов»).

Во втором сезоне основная тяжесть актерской игры падает уже на Рамзи, которая, к ее чести, последовательно раскрывает бой-девку, зачатки которой демонстрировала еще в первом сезоне. Отдельного упоминания заслуживают сцены, когда девушка лицом к лицу с заклятыми врагами становится настоящей воительницей, внушающей зрителям физически ощутимый ужас. Словом, развитие этого персонажа показано куда лучше и подробнее, нежели, к примеру, путь Дейенерис Таргариен от испуганной девочки к тирану. К тому же все это, равно как и клиффхэнгер, на котором обрывается сезон, попадает в канон оригинальных игр.

Однако там, где у видеоигры было время и простор для знакомства с окружающими Элли персонажами и событиями, телеформат потребовал жестких сокращений. Все это сильно сказалось на качестве сюжета, который в угоду ценителям консольной стрелялки то и дело воспроизводит из первоисточника события, не получающие никакого развития.

Оттого вторая часть выглядит лишь как прелюдия к третьему сезону.

А в третьем сезоне Мэйзина и Нила Дракманна (креативный директор игры, выступивший в проекте сценаристом и режиссером) ждет еще больший вызов — показать историю с совершенно иной перспективы, где главной героиней станет Эбби. Без поддержки тяжеловеса Паскаля и уже ставшей родной Рамзи сохранить внимание аудитории, вероятнее всего, будет куда сложнее. Но тем интереснее понаблюдать за их попытками.

