Режиссер Кристофер Маккуорри придумал сценарий для «Топ Гана 3»

Во время недавнего интервью Кристофер Маккуорри, снявший несколько фильмов франшизы «Миссия невыполнима», рассказал, что у него есть идеи для триквела «Топ Гана». Постановщик начал писать сценарий ленты и отметил, что «дело в шляпе».

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У «Топ Гана 3» пока нет даже примерной даты выхода — сценарий ленты сейчас вместе с Кристофером пишет Эрен Крюгер, соавтор «Мэверика». Известно, что в продолжении вернётся основной состав сиквела, включая Майлза Теллера и Глена Пауэлла.

Ближайшей картиной с Томом Крузом стала «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — премьера боевика состоялась 23 мая во всех кинотеатрах мира.