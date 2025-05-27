Донала Глисона убедили сняться в продолжении «Офиса»

Актёр Донал Глисон в интервью рассказал, что звёзды культового сериала «Офис» Джон Красински и Стив Карелл убедили его сняться в спин-оффе проекта под названием «Газета».

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По словам Глисона, коллеги дали ему ценный совет и он к нему прислушался.

«Если речь идёт о Греге Дэниелсе, тебе даже не нужно думать о решении, потому что работать с ним — это удовольствие, которое выпадает немногим».

Сюжет шоу будет развиваться в той же вселенной, но с другим актёрским составом и персонажами. Главные роли исполнят Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»).

За произведение отвечают Грег Дэниелс и Майкл Корман, работавшие над оригинальным сериалом.