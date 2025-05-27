Телеканал проведет киномарафон к юбилею Евгении Симоновой

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов с участием Евгении Симоновой к ее юбилею 1 июня 2025 года. В этот день актрисе исполнится 70 лет.

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В 18.05 праздничный марафон откроет картина «Кто поедет в Трускавец», в которой Евгения Симонова исполнила небольшую роль Оленьки — регистратора в поликлинике. На съемочной площадке она работала вместе с актером Александром Кайдановским, который на тот момент был ее мужем.

В 19.25 в день рождения звезды серия фильмов с ее участием продолжится картиной «Афоня», где Симонова сыграла медсестру Катю Снегиреву. Это была третья работа актрисы в кино, и режиссер Георгий Данелия утвердил актрису без проб. Кинематографист не видел в этой роли никого другого, и Евгению практически выкрали со съемочной площадки фильма «Пропавшая экспедиция», а все основные сцены с ней сняли за три дня.

Завершится марафон в 23.00 биографической картиной «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», где Симонова снялась в роли Анны Сниткиной — стенографистки знаменитого писателя, ставшей ему женой, верным другом и помощником. Картина отреставрирована мастерами киноконцерна «Мосфильм».