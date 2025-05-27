Вышел трейлер фильма «Мой папа — медведь»‎

Вышел трейлер комедии "Мой папа - медведь" под "Король и Шут"
Опубликованы постер и трейлер (под "Куклу колдуна" "Короля и Шута") семейной комедии "Мой папа - медведь".
Фильм анонсируется как "история про отца, который пытается наладить отношения с дочерью, но в его планы вмешивается магия".
Режиссёр - Макс Максимов ("Капитан Крюк").
В ролях: Роман Курцын ("Бременские музыканты", "Огонь"), Ева Смирнова ("Волшебный участок", "Папины дочки. Новые"), Борис Дергачев ("Огонь", "Короче"), Александр Головин ("Не одна дома", "Елки"), Андрей Пынзару ("По щучьему велению", "Последний богатырь. Наследие") и другие.
Премьера - 31 июля.