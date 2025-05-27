Вышел трейлер фильма «Мой папа — медведь»‎

Опубликованы постер и трейлер (под "Куклу колдуна" "Короля и Шута") семейной комедии "Мой папа - медведь".

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Фильм анонсируется как "история про отца, который пытается наладить отношения с дочерью, но в его планы вмешивается магия".

Режиссёр - Макс Максимов ("Капитан Крюк").

В ролях: Роман Курцын ("Бременские музыканты", "Огонь"), Ева Смирнова ("Волшебный участок", "Папины дочки. Новые"), Борис Дергачев ("Огонь", "Короче"), Александр Головин ("Не одна дома", "Елки"), Андрей Пынзару ("По щучьему велению", "Последний богатырь. Наследие") и другие.

Премьера - 31 июля.