Второму сезону «Фишера» предрекли успех

Ведущий тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Дмитрий Лебедев в эфире НСН предположил, кто может стать прототипом маньяка во втором сезоне «Фишера».

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Второй сезон сериала «Фишер» станет продолжением пугающего аттракциона, однако на документальность в чистом виде зрителю рассчитывать не стоит, сказали НСН ведущий тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Дмитрий Лебедев.

Премьера продолжения сериала с подзаголовком «Затмение» состоится онлайн 29 мая. Критики и зрители высоко оценили первый сезон проекта, режиссерами которого выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова. «Фишер», представленный в 2023 году, среди прочего получил премию «Золотой орел» как «Лучший проект онлайн-платформы». Лебедев отметил, что после релиза первого сезона сериала остались вопросы к его этической стороне.

«Первый сезон был крепким, страшным, мрачным и напряженным — все как надо. Главный вопрос остался как раз к его этической стороне. Создатели явно считали, что не все преступления Головкина были достаточно… кинематографичны. Отсюда появились довольно странные сцены вроде распятых тел с кроличьими головами, а наряду с чисто экранными ужасами всякие шахматные подсказки и детективные крючки. Сериалу как проекту в вакууме это, безусловно, пошло бы на пользу. Если бы, опять же, не переиначенные судьбы погибших детей… С одной стороны, такие шаги, конечно, отдаляют нас, зрителей, от чудовищной реальности — с другой, добавляет образу Фишера (и без того излишне мифологизированного, а на деле — банального, отвратительного и больного) чуть больше "интересности". Которой реальный Сергей Головкин не заслуживает ни в каком виде», — признался ведущий подкастов.

Второй сезон вновь будет основан на реальных событиях, к своим ролям вернутся Александр Яценко и Иван Янковский. По сюжету следователь Евгений Боков остается жить и работать в Москве, избавившись от ростовского акцента. Тем временем в небольшом южном городке Курортный начинает орудовать новый маньяк-психопат. Зрители гадают, на каком реальном деле основан второй сезон: есть версия, что экранизированным преступником станет Леван Ароян по прозвищу «Кубанский душитель», а кто-то считает, что в продолжении сериала будет рассказана история Анатолия Сливко по кличке «Заслуженный мучитель». Лебедев опасается, что второй сезон может уйти от реальности в угоду страшной картинке.

«Арояна поймали позже (в нулевых), а Сливко раньше (в восьмидесятых). Нам же обещают настоящий случай образца 1994-го года. К сожалению, середина 90-х тоже богата на всякую мерзость. Предполагать можно много. Но пугает, что (если так можно говорить) по уровню бесчеловечности "переплюнуть" Фишера может мало кто из современников. Поэтому есть опасение, что второй сезон в попытках повторить или даже затмить первый попробует еще дальше уйти от реальности в угоду страшной картинке. Тем не менее, если относиться ко второму сезону как просто к продолжению пугающего аттракциона — почему бы и нет. В конце концов, зрителям изначально никто и не обещал документальности. Так что второй сезон любителям балабановской хтони стоит смотреть как минимум чтобы знать, о чем все говорят», — сказал собеседник НСН.

Лебедев указал на главное искушение киноделов, которые занимаются производством фильмов или сериалов про маньяков. По его мнению, самое опасное - начать «смаковать» преступления.

«Без сериалов о маньяках (тем более реальных) мир, конечно же, был бы светлее. Как и без самих маньяков. Но и те, и другие, увы, были и есть до сих пор — закрывать на это глаза либо просто бессмысленно, либо опасно. Главное искушение для любого кинематографиста — не увлечься, демонстрируя детали преступлений, не углубиться и не впасть в "смакование". Оптика любого криминального произведения (особенно на реальных событиях) должна сохранять трезвый и твердый взгляд: преступления чудовищны по своей природе, и в преступнике нет и не может быть ничего притягательного. И, разумеется, как можно бережнее относиться не столько к истории маньяка, сколько к биографиям жертв и их семей — особенно тех, которые могут снова наткнуться на очередное "прославление" человека, сломавшего их жизнь», — заключил ведущий подкастов.

Ранее режиссер второго сезона «Фишера» Александр Цой рассказал НСН, что кинолента сохранит атмосферу, уже полюбившуюся зрителям, однако создателям было важно найти верную интонацию и не уйти в излишнюю натуралистичность.