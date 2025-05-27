ТНТ выпустит фильм «Чебубу и другие приключения Шурика»

ТНТ представил первый тизер-постер новогоднего телефильма «Чебубу и другие приключения Шурика». Премьера состоится в эфире телеканала 31 декабря 2025 года.

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В центре повествования музыкальной комедии окажется Шурик, который, как Форрест Гамп, расскажет удивительную историю своей любви, путешествуя по легендарным советским фильмам и современным мемам. А помогут ему в этом Чебубу и король российской эстрады Филиппино-Киркорино (явная отсылка к мемам про брейнрот-животных).

Постер фильма «Чебубу и другие приключения Шурика»

© ТНТ

Кто именно снимется в ленте, не уточняется. Режиссёра ленты пока тоже не называют.