Опубликован трейлер комедии «Материалистка»‎

Вышел новый русский трейлер фильма американской независимой студии A24 "Материалистка" (18+) с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем.

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Мелодраматическая комедия официально выйдет в России 19 июня.

Режиссёр - Селин Сон (номинация на "Оскар" за фильм "Прошлые жизни").

Героиня Джонсон - брачный агент Люси, остающаяся убежденной холостячкой вопреки профессии. Но привычный мир дает трещину, когда на горизонте появляются сразу два мужчины - "идеальный бойфренд" Гарри и бывший возлюбленный Джон.

Предыдущий трейлер - здесь.