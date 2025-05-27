Какие сериалы выходят в июне 2025 года

Финал «Игры в кальмара», четвертый сезон «Медведя», серферская экшн-драма от режиссера «ЮЗЗЗа» про разборки во Вьетнаме, заключительная глава пятой фазы киновселенной Marvel и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.

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«Клюшка» (Stick) — 1 сезон, созд. Джейсон Келлер

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 4 июня

Спортивная комедия Джейсона Келлера, сценариста «Ford против Ferrari», «Проповедника с пулеметом» и «Плана побега». В центре сюжета — некогда успешный гольфист, а ныне сбитый летчик Прайс Кэхилл (Оуэн Уилсон), тренирующий пенсионеров. В какой-то момент ему подворачивается возможность вернуться в большой спорт: он встречает проблемного, но талантливого подростка Санти Уилера (Питер Дагер) и берет его под крыло.

«Высокий сезон» — 1 сезон, реж. Стас Иванов

Где и когда смотреть: в Okko и на Start — с 11 июня

Серферская экшн-драма режиссера сериала «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова в духе гонконгских боевиков и картин Гая Ричи. По сюжету Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят отпуск во Вьетнаме. Поездку омрачает столкновение с Аниным бывшим Сашей Сахаром (Артур Бесчастный), которого девушка считала мертвым. После этой встречи она исчезает, а Миша вынужден самостоятельно взяться за ее поиски — и быстро ввязывается в опасную криминальную историю.

«Виновата ложь» (We Were Liars) — 1 сезон, созд. Джули Плек и Карина Эдли Маккензи

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 18 июня

Психологический триллер по мотивам одноименного романа Э. Локхарт, снятый под руководством создательницы сериала «Дневники вампира» Джули Плек и Карины Эдли Маккензи, сценаристки одного из «дневниковых» спин-оффов — шоу «Древние». Действие разворачивается на частном острове возле побережья Массачусетса, где семейство Синклер проводит каждое лето. Идиллию нарушает ужасный несчастный случай, выпавший на долю 15-летней Каденс (Эмили Элин Линд), которая в результате частично лишается памяти. Спустя два года трое ее друзей заставляют девушку вспомнить, что с ней произошло на самом деле.

«Хейвенпорт» (The Waterfront) — 1 сезон, созд. Кевин Уильямсон

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 июня

Сериал сценариста фильмов «Крик», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Факультет», а также создателя сериалов «Бухта Доусона» и «Дневники вампира» Кевина Уильямсона — со звездой «Охотника за разумом» Холтом Маккэлани в главной роли. Сюжет будет вращаться вокруг могущественного семейства из Северной Каролины, которое пытается удержать на плаву свою разрушающуюся рыболовную империю.

«Позолоченный век» (The Gilded Age) — 3 сезон, созд. Джулиан Феллоуз

Где и когда смотреть: на HBO — с 22 июня (23 июня по московскому времени)

Третий выпуск исторической драмы от автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза, посвященной пышным 1880-м в Нью-Йорке. Подробнее о сериале «Позолоченный век» мы писали здесь.

«Железное сердце» (Ironheart) — мини-сериал, созд. Чинака Ходж

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 24 июня

Сериал про гениальную изобретательницу Рири Уильямс (Доминик Торн), которая возвращается в родной Чикаго после событий фильма «Черная пантера: Ваканда навеки». Шоу станет последней главой пятой фазы киновселенной Marvel.

«Медведь» (The Bear) — 4 сезон, созд. Кристофер Сторер

Где и когда смотреть: на Hulu — c 25 июня

Продолжение хитового драмеди про молодого шеф-повара Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной Чикаго (происходящее не связано с комиксами Marvel), чтобы унаследовать от покойного брата семейную забегаловку. Подробнее о сериале «Медведь» мы писали здесь.

«Обратный отсчет» (Countdown) — 1 сезон, созд. Дерек Хаас

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 25 июня

Криминальная драма со звездой «Сверхъестественного» Дженсеном Эклзом в главной роли. Сюжет вращается вокруг убийства агента МВБ США, к расследованию которого привлекают детектива лос-анджелесской полиции Марка Мичама (Эклз) и сотрудников других правоохранительных ведомств, работающих под прикрытием. В результате герои сталкиваются с масштабным заговором и обнаруживают, что на кону находятся жизни миллионов людей. Создателем шоу выступил Дерек Хаас, сценарист фильмов «Особо опасен», «Поезд на Юму» и автор сериала «Пожарные Чикаго».

«Игра в кальмара» (Ojing-eo Geim) — 3 сезон, созд. Хван Дон Хёк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 27 июня

Финал сенсационного корейского триллера про смертельное состязательное шоу с многомиллионным призом. Подробнее о сериале «Игра в кальмара» мы писали здесь.

«Дым» (Smoke) — 1 сезон, созд. Деннис Лихейн

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 27 июня

Криминальная драма Денниса Лихейна, автора романов «Остров проклятых», «Таинственная река» и мини-сериала «Черная птица». В центре сюжета — детектив и специалист по расследованию поджогов, которые вместе пытаются остановить двух серийных поджигателей на Тихоокеанском Северо-Западе. Главные роли исполнили Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба», «Рокетмен», «Черная птица») и Джерни Смоллетт («Настоящая кровь», «Страна Лавкрафта»).