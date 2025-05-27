Стартовал третий сезон сериала «Два холма»

27 мая состоялась премьера третьего сезона сериала «Два холма». Утопическое шоу вернулось сразу с тремя эпизодами, которые уже доступны в онлайн-кинотеатре Start.

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Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

События третьего сезона разворачиваются спустя полгода после финала второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.

К своим ролям в продолжении вернулись Анна Снаткина, Пелагея Невзорова, Светлана Камынина, Филипп Бледный, Андрей Скороход и другие актёры. Режиссёром третьего сезона выступил Сергей Малюгов.