Топ-30 лучших отечественных и зарубежных фильмов про войну

Военные фильмы рассказывают не только о боевых действиях, но и о любви, дружбе, удивительных совпадениях, силе веры и мужестве. «Лента.ру» предлагает подборку самых мощных картин о войнах — о Второй мировой и Великой Отечественной, но также о Первой мировой и о военных действиях во Вьетнаме и в Ираке.

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Советские фильмы о войне

Единственный советский фильм, удостоившийся Золотой пальмовой ветви на Каннском фестивале в 1958 году. Юные москвичи Борис и Вероника любят друг друга и собираются пожениться, но их планы рушит война. Борис уходит добровольцем на фронт, заранее не предупредив об этом возлюбленную, а Вероника остается в Москве. Вскоре в результате воздушного налета она теряет обоих родителей и переезжает в дом Бориса по приглашению его отца. Не дождавшись вестей от будущего жениха, она выходит замуж за двоюродного брата Бориса, не зная, что ее любимый жив.

Молодой связист Алеша Скворцов совершил настоящий подвиг — подбил два вражеских танка. Командиры собираются наградить его орденом, но юноша в качестве награды просит отпустить его домой, чтобы повидаться с матерью. В пути его ждет много встреч с людьми, в судьбы которых вмешалась война, а также знакомство с девушкой — первой любовью.

Друзья Алексей Трофимов и Иван Варавва знают друг друга почти всю жизнь. В 1920-е они участвовали в гражданской войне; потом судьба разбросала их по новым горячим точкам — один оказался в Китае, другой — в Испании. Они вновь встречаются после Второй мировой войны, уже дослужившись до генералов, и вспоминают былые подвиги.

«А зори здесь тихие…»

Экранизация одноименной повести писателя Бориса Васильева. 1942 год, Карелия, железнодорожный разъезд. Старшина Федот Васков, бывший разведчик и ветеран финской войны, получает в подчинение отряд из пятерых девушек-зенитчиц: Риты, Жени, Лизы, Гали и Сони. Они пришли на фронт добровольцами, боевого опыта у них нет. Но когда одна из зенитчиц обнаруживает в лесу отряд фашистов, ни у кого из девушек не возникает мысли сбежать. Они остаются оборонять разъезд, хотя знают, что их противники сильнее.

Лето, 1943 год. Капитан Титаренко набирает новую эскадрилью: все новобранцы — «старики» не старше двадцати лет, они еще не были в настоящем бою, однако скоро им это предстоит. Но пока они поют песни, знакомятся, влюбляются и мечтают о будущем, еще не зная, что до победы доживут не все. Фильм, сценарий которого был составлен по воспоминаниям советских летчиков, основан на реальных событиях.

В конце 1942 года военный журналист Василий Лопатин едет в Ташкент, чтобы проконсультировать съемочную группу, которая снимает фильм по его очеркам, и немного отдохнуть. После фронта жизнь вдалеке от военных действий кажется ему непривычной, а самое странное в тылу — работающие театры, которые, оказывается, все это время не закрывались. В Ташкенте Лопатин встречает новый 1943 год и переживает яркий роман.

«Иди и смотри»

Год выхода: 1985

Страна: СССР

Режиссер: Элем Климов

В ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Юри Лумисте

Один из самых страшных фильмов о Второй мировой войне, снятый по сценарию Элема Климова и Алеся Адамовича. Действие происходит в 1943 году в Белоруссии. Главный герой, деревенский мальчик Флера, несмотря на протесты матери, уходит в партизанский отряд. Ему приходится пережить смерть родных и стать свидетелем ужасной нацистской карательной операции. В течение нескольких дней из обычного подростка он превращается в седого старика.

Российские фильмы о войне

«Кавказский пленник»

Военная драма Сергея Бодрова-старшего была номинирована на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». В основу картины лег рассказ писателя Льва Толстого «Кавказский пленник». Во время Первой чеченской войны два раненых солдата — прапорщик Саша и рядовой Ваня — попадают в плен к живущему в горном ауле Абдул-Марату. Пожилой горец хочет обменять пленников на своего сына, который находится в лагере у русских.

«В августе 44-го»

Август 1944-го. Советские войска уже освободили Республику Беларусь от фашистских захватчиков, но о победе в Великой Отечественной говорить пока рано. С освобожденной земли то и дело передают радиограммы, в которых зашифрована ценная для врагов информация. На поиски шпионов отправляется отряд контрразведчиков во главе с капитаном Павлом Алехиным.

СССР, конец восьмидесятых. Молодые призывники из Красноярска вступают в ряды советской армии и отправляются в Узбекистан, чтобы там пройти тяжелую военную подготовку. Руководит новобранцами суровый прапорщик Дыгало, который воевал в Афгане. Через несколько месяцев молодые солдаты отправляются на свое первое задание — и сразу попадают в самое пекло. Новоиспеченные десантники из девятой роты должны занять высоту и всеми силами ее удержать.

«Мы из будущего»

Классическая история о попаданцах, которая постепенно превращается в настоящую военную драму. Четыре молодых парня — Борман, Спирт, Чуха и Череп — работают «черными копателями». Они проводят нелегальные раскопки в местах боевых действий и продают найденное оружие. Во время очередной вылазки приятели сталкиваются с чем-то странным: сначала они видят свои лица на старинных фотографиях с фронта, а потом и вовсе внезапно переносятся в 1942 год. Чтобы отыскать дорогу в родное будущее, им придется пройти через все ужасы Великой Отечественной войны.

«Брестская крепость»

Фильм основан на реальной истории об обороне Брестской крепости, одной из первых локаций на территории Белорусской ССР, по которой фашисты ударили 22 июня 1941 года. В центре сюжета — три главных очага сопротивления, которыми командуют герои обороны Петр Гаврилов, Ефим Фомин и Андрей Кижеватов.

Октябрь 1943 года. Оккупированная Польша, концлагерь «Собибор». Заключенные во главе с советским лейтенантом Александром Печерским пытаются поднять восстание и вырваться из нацистского лагеря. В основе сюжета — реальная история. Главную роль в фильме сыграл Константин Хабенский, для которого «Собибор» также стал первой режиссерской и сценарной работой.

«Т-34»

Приключенческий боевик с Александром Петровым в роли советского танкиста. Ноябрь 1941-го, фашистская армия подходит к Москве. В деревне Нефедовка молодой парень Николай Ивушкин становится командиром единственного уцелевшего танка. С помощью этого танка Ивушкин умудряется разгромить целую роту немцев, но сам попадает в плен. К 1944 году Николай все еще находится в плену и, несмотря на пытки, не перестает думать о побеге. Когда немцы решают использовать Ивушкина, чтобы обучить своих кадетов стрельбе по движущемуся танку, Николай понимает, что пришло время действовать.

«Калашников»

Биографическая драма о жизни Михаила Калашникова. Легендарного советского конструктора играет Юра Борисов, номинированный на «Оскар» в 2025 году. Фильм рассказывает о тяжелом пути слесаря-самоучки — от тяжелой фронтовой жизни, службы в рядах Красной армии и долгих экспериментов в тылу до создания автомата, прославившего фамилию Калашникова на весь мир.

«Уроки фарси»

Год выхода: 2020

Страна: Россия, Германия, Беларусь

Режиссер: Вадим Перельман В ролях: Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Йонас Най, Давид Шюттер, Александр Байер, Андреас Хофер

1942 год. Молодой еврей из Бельгии по имени Жиль попадает в концлагерь. Чтобы хоть ненадолго продлить себе жизнь, парень называется выходцем из Персии и врет, что умеет говорить на фарси. Немецкие солдаты отводят «перса» к местному повару Клаусу. Тот хочет выучить фарси, чтобы переехать в Иран после окончания войны. В итоге Жиль становится учителем Клауса и начинает преподавать нацисту-тюремщику выдуманный язык.

Зарубежные фильмы о войне

«Охотник на оленей»

Фильм рассказывает о трех американцах русского происхождения, которых призывают на войну во Вьетнаме. На фронте им приходится многое переосмыслить, кому-то не суждено вернуться. «Охотника на оленей» включили в национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США, а Кристофер Уокен, сыгравший одного из трех друзей, получил «Оскар» как лучший актер второго плана.

Действие фильма происходит во время войны во Вьетнаме. Ветеран спецназа Уиллард отправляется в камбоджийские джунгли со специальным заданием — убить дезертировавшего полковника Курца, который создал нечто вроде секты. Каждый день Уиллард сталкивается с ужасами войны и пытается выжить, не потеряв рассудок. В главной роли снялся актер Мартин Шин, а Курца — одну из лучших своих ролей — сыграл Марлон Брандо.

Год выхода: 1993

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс, Кэролайн Гудолл, Эмбет Дэвидц, Йонатан Сэгаль

Пронзительный фильм о реально существовавшем немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который смог спасти сотни евреев во время нацистских репрессий. С помощью своих многочисленных связей он добивается разрешения на постройку завода, к работе на котором привлекаются исключительно евреи. Благодаря Шиндлеру, рабочим его производства удается избежать участи миллионов евреев, погибших в фашистских концлагерях.

Год выхода: 1997

Страна: Италия

Режиссер: Роберто Бениньи

В ролях: Роберто Бениньи, Николетта Браски, Джорджо Кантарини, Джустино Дурано, Серджио Бини Бустрик, Мариса Паредес

Влюбленные Гуидо и Дора женятся, у них рождается сын Джозуэ, это итало-еврейская семья счастливо живет, пока не начинается Вторая мировая война. Гуидо и Джозуэ оказываются в концентрационном лагере. Чтобы не дать мальчику упасть духом, Гуидо говорит ему, что все происходящее вокруг — игра, и, если мальчик не будет попадаться на глаза надзирателям, плакать и просить есть, он получит в качестве приза настоящий танк.

Военный фильм по роману писателя Джеймса Джонса об американских солдатах, которые во время Второй мировой сражались на японском фронте за остров Гуадалканал (на нем, кстати, и проходили съемки). Тонкая красная линия — метафора, выражение, которое обозначает оборону территории на пределе возможностей защитников.

Вторая мировая война. Капитан Джон Миллер получает ответственное и очень сложное задание — вместе с отрядом из восьми бойцов попасть в тыл врага и найти там рядового Джеймса Райана. Три брата Джеймса погибли на линии фронта, и командование решило отправить Райана домой, к безутешной матери. Однако найти солдата оказывается совсем непросто.

«Перл-Харбор»

Когда японские бомбардировщики 7 декабря 1941 года нападают на военную базу США в Перл-Харборе, привычная жизнь друзей Рэйфа и Дэнни рушится. Рэйф отправляется в Европу, а Дэнни остается в Америке, где у него завязывается роман с возлюбленной Рэйфа, Эвелин.

Американский боевой отряд отправляют в Ирак разминировать один из городов. Каждый шаг на этой территории может стать последним, однако Джеймс, главный сапер-подрывник, относится к заданию, как к игре. Адреналин делает главного героя абсолютно бесстрашным, и после первой же совместной операции в его отряде начинаются разногласия.

Черная комедия Квентина Тарантино о еврейском отряде «Бесславные ублюдки», которые в финале Второй мировой войны отправляются в Европу, чтобы отомстить нацистам их же способом.

Военный фильм режиссера Клинта Иствуда основан на мемуарах снайпера из Техаса Криса Кайла. Кайл служил в Ираке, уезжая на задания, оставлял дома любимую жену и детей. Легендарный снайпер, за многочисленные успешные операции прозванный иракцами дьяволом, выжил на войне и вернулся, но воссоединиться семье было суждено ненадолго.

Эта драма, основанная на реальных событиях 1940 года, рассказывает о спасении более трехсот тысяч военных во время операции Дюнкерк, которая состоялась в начале Второй мировой войны. Заблокированные немецкими войсками солдаты английских, французских и бельгийских частей стараются дождаться эвакуации и выжить.

«1917»

Этот фильм о Первой мировой войне получил десять номинаций на премию «Оскар». События картины разворачиваются на Западном фронте на севере Франции. Капрал Блейк и его сослуживец Скофилд получают опасное задание — пересечь вражескую территорию и доставить в соседний батальон приказ об отмене наступления. Если они провалят миссию, в ловушку противника попадут 1600 солдат, включая родного брата Блейка.

«Кролик Джоджо»

Год выхода: 2019

Страна: Новая Зеландия, США, Чехия

Режиссер: Тайка Вайтити

В ролях: Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в нацистской Германии. Застенчивый десятилетний Йоханнес Бетцлер по прозвищу Джоджо — настоящий патриот. Он состоит в молодежной организации гитлерюгенд, желает победы родной стране. У него есть воображаемый друг, который помогает ему в минуты грусти и одиночества, подбадривает и смешит. На эту роль в своих фантазиях мальчик назначил германского лидера Адольфа Гитлера. Все меняется, когда мать Джоджо прячет в их доме еврейскую девочку.

Год выхода: 2022

Страна: Германия, США, Великобритания

Режиссер: Эдвард Бергер В ролях: Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хилмер

Экранизация одноименного романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка и лауреат «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В центре сюжета — вчерашний школьник Пауль Боймер. Вдохновленный пропагандой, он отправляется на поля Первой мировой сражаться за величие Германии. В первом же бою погибает одноклассник Пауля, и с каждым днем юноша все больше начинает убеждаться в бессмысленности и жестокости войны.