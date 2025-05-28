Вышел трейлер мультфильма «Kpop Demon Hunters» от Netflix

На днях Netflix опубликовал трейлер комедийного фэнтези «KPop Demon Hunters». К производству привлечена Sony Pictures Animation, наиболее известная по двум частям франшизы «Человек-паук: Через вселенные» и «Митчеллам против машин». История о трио исполнительниц в жанре K-Pop, которые тайно сражаются с нечистью, выглядит яркой, динамичной модно-современной. Предлагаем рассмотреть её поближе вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Руми, Мира и Зои живут обычную жизнь кейпоп-звёзд: они собирают стадионы на своих концертах, ездят в туры, проводят много времени вместе и любят своих фанатов. Любят их настолько, что по ночам сражаются с демонами, покушающимися на людские души. Но однажды сверхъестественная угроза выходит на новый уровень. Теперь девушкам предстоит непростая борьба с неотразимым бойз-бендом, похищающим сердца фанатов, и не только… Ведь парни из группы на самом деле — замаскированные демоны!

Анимационная премьера порадует фанатов корейской культуры: за озвучку главных героинь взялись Арден Чо, Мэй Хон и Джи Ён Ю, известные в мире дорам. А Ан Хё Соп дебютирует как актёр озвучки на английском, примерив на себя роль чарующего злодея Джину.

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Премьера мультфильма состоится 20 июня. Очень интересно, что из этого выйдет! Добавляйте наш сайт в закладки, чтобы вместе следить за новостями об этом и многими другими проектами.