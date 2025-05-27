Что может спасти российское кино

У России есть шансы превратить индустрию кино в важную отрасль экономики, снимая большое количество малобюджетных фильмов, ориентированных на местную аудиторию. Об этом заявила директор школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ, руководитель проекта РНФ «Креативная реиндустриализация городов второго эшелона в условиях цифровой трансформации» Ирина Тургель.

© РИА "ФедералПресс"

«Считаю, нам надо научиться делать кино, ориентированное на российскую аудиторию, а не западные фестивали. И, безусловно, неплохо было бы снимать фильмы не только ради самовыражения и искусства, но и с пониманием того, что это бизнес, который должен окупаться», – заявила Тургель.

Она предлагает экономить на дорогих спецэффектах и графике, зарплатах звезд и других расходах. Одновременно государство, фонды и стриминговые платформы должны стимулировать молодых кинематографистов с помощью грантов, субсидий, налоговых льгот и дешевых кредитов. Тем самым начинающие режиссеры смогут снимать больше фильмов – от короткометражек до сериалов, – экспериментировать и не бояться неудач. В сценариях можно будет обыгрывать региональные особенности и проблемы, культурные коды, фольклор и юмор народов России. Уральские сказы, сибирские мифы, кавказские легенды станут источником сюжетов для современных драм, мелодрам и комедий, рассчитывает профессор УрФУ.

Кроме того, развитию малобюджетного кино сейчас мешают сложности с попаданием в прокат. Ирина Тургель предлагает использовать вместо кинотеатров интернет-платформы и новые схемы монетизации контента.

Примером для России может стать Нигерия, которая за тридцать лет прошла путь от малобюджетных фильмов, снимавшихся за несколько дней, до современных блокбастеров. По количеству снимаемых фильмов она уступает только Индии и обгоняет США. Сейчас в Нигерии выходит около 2000 картин в год, в киноиндустрии работают около миллиона человек, включая молодежь.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в УрФУ запустили программу бакалавриата «Кино и цифровой видеоконтент».