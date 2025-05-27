Вышел финальный сезон «Рассказа служанки»

27 мая состоялась премьера 10-го эпизода шестого сезона сериала «Рассказ служанки». Вместе с этим шоу официально подошло к концу спустя восемь лет после запуска проекта в 2017 году.

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Сюжет «Рассказа служанки» разворачивается вокруг Джун Осборн, которая вынуждена работать суррогатной матерью в мире далёкого будущего, где женщины признаны людьми низшего сорта и лишь некоторые из них используются для деторождения. В целом шестой сезон получил положительные отзывы критиков на Rotten Tomatoes — его рекомендуют 90% обозревателей. Зрители же приняли финал неоднозначно — его рекомендуют 46% пользователей.

Главную роль в проекте исполняла Элизабет Мосс, звезда «Безумцев». За время трансляции шоу получило несколько статуэток «Эмми» за лучший драматический сериал и лучшую женскую роль.