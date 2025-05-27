12 фильмов с Каннского кинофестиваля покажут в кино в России

Российские кинокомпании приобрели права на 12 фильмов-участников Каннского кинофестиваля 2025 года. Их официально покажут в отечественных кинотеатрах — первые премьеры состоятся уже в июле.

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Среди них оказались экранизация хоррор-игры Exit 8, французский фильм-открытие Канн «Уехать однажды», комедийный триллер «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, а также мультфильм о писателе Марселе Паньоле.

Список фильмов Каннского кинофестиваля — 2025, которые выйдут в России: