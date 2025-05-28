Стартовал показ новых эпизодов сериала «СашаТаня»

На телеканале ТНТ уже стартовали показы новых серий популярного ситкома "СашаТаня". Также опубликованы свежие тизеры.

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В жизни семьи Сергеевых снова происходят перемены. Теперь Саша и Таня воспитывают не одного, а троих детей: в доме появились новорожденные близнецы, и привычная семейная динамика дала трещину.

Одновременно у Саши появляется новый клиент - и это Денис Дорохов. Тем временем Таня пытается совмещать материнство с самореализацией. Старший же сын Сергеевых Лёша всерьез увлёкся футболом, переживает первую влюбленность и ревнует родителей к младшим.