Михалков оценил перспективы совместного кинопроизводства с КНР

Никита Михалков видит огромные перспективы в совместном кинопроизводстве с КНР
Совместное кинопроизводство России и КНР имеет огромные перспективы, несмотря на разницу менталитетов. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в ходе международного кинофестиваля "От всей души" имени Валентины Леонтьевой.
«Огромные [перспективы]», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах совместного кинопроизводства России и Китая.
Режиссер добавил, что совместная работа не будет простой.
«Там не все так просто, это другой менталитет», — пояснил он.
Михалков добавил, что плотно работал с китайскими коллегами.
«Я вам скажу, Евразийский фестиваль - это возможность показать нашему народу, нашей стране <...> другой кинематограф. Мы его не знаем», — сказал он.
Режиссер добавил, что посмотрел много китайских картин, когда был председателем Пекинского кинофестиваля.
«Потрясающие картины», — заявил он.
Михалков назвал картины "мощными, профессиональными и наполненными огромной культурой".
«Страна, которая придумала все для войны и мира - порох, бумагу, тушь. Порох, чтобы воевать, бумагу и тушь, чтобы писать мирные соглашения, построила стену в 4 тыс. километров», — отметил он.