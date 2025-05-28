Михалков оценил перспективы совместного кинопроизводства с КНР

Совместное кинопроизводство России и КНР имеет огромные перспективы, несмотря на разницу менталитетов. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в ходе международного кинофестиваля "От всей души" имени Валентины Леонтьевой.

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«Огромные [перспективы]», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах совместного кинопроизводства России и Китая.

Режиссер добавил, что совместная работа не будет простой.

«Там не все так просто, это другой менталитет», — пояснил он.

Михалков добавил, что плотно работал с китайскими коллегами.

«Я вам скажу, Евразийский фестиваль - это возможность показать нашему народу, нашей стране <...> другой кинематограф. Мы его не знаем», — сказал он.

Режиссер добавил, что посмотрел много китайских картин, когда был председателем Пекинского кинофестиваля.

«Потрясающие картины», — заявил он.

Михалков назвал картины "мощными, профессиональными и наполненными огромной культурой".