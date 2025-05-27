Умер кинодраматург Борис Сааков

Кинодраматург и член союза кинематографистов Борис Сааков умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили на сайте союза кинематографистов.

© кадр из фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»

"Вчера, 26 мая 2025 года, ушел из жизни наш друг и коллега - кинодраматург, член Союза кинематографистов России Борис Аркадьевич Сааков", - указано на сайте.

Сааков родился 14 сентября 1937 года в Баку. С 1964 года работал киносценаристом на киностудии "Мосфильм", был старшим редактором Управления по производству научно-популярных и хроникально-документальных фильмов Комитета по кинематографии при Совете министров СССР, куратором студий Средней Азии и Закавказья по документальным фильмам. С 1967 по 1968 год - штатный сценарист сценарной группы Центрального телевидения СССР.

Сааков стал автором сценариев таких картин, как: "Гроссмейстер ринга" (документальный); "Мосты через забвение"; "Полет" (короткометражный); "Взрыв замедленного действия"; "Приключения Мгера в отпуске"; "Семь похищенных женихов"; "Подарю тебе город"; "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников"; "Роща памяти"; "Серебристая нить"; "Тайное путешествие эмира"; "Не все кошки серы...".