Когда выйдет третий сезон аниме-сериала «Ванпанчмен» и о чем он расскажет

Ироничное супергеройское аниме о человеке, способном одолеть врагов с одного удара, «Ванпанчмен», зрители увидели на экранах в 2015 году: тогда его называли одним из лучших анимационных сериалов года. Продолжение шоу вышло в 2019 году — тогда же «Ванпанчмен» стал самым востребованным проектом, экспортируемым из Азии, по версии премии Global TV Demand Awards. Новая часть истории о Лысом плаще увидит свет через шесть лет после финала второго сезона. Что известно о сюжете и главных героях продолжения, а также о дате выхода третьего сезона — читайте на «Ленте.ру».

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Аниме-сериал «Ванпанчмен»: главное

Английское название: One Punch Man

Страна: Япония

Возрастное ограничение: 12+

Жанр: комедийный боевик, фантастика, сёнэн

Студии: Мadhouse (1 сезон), J.C.Staff (2 и 3 сезоны)

Когда вышла первая серия: 2015 год

Сколько серий: 24 (2 сезона) + спецэпизоды

Длительность одной серии: 21-25 минут

Дата выхода 3 сезона: октябрь 2025 года

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 8.7

Основа: одноименная манга художника ONE

Дата выхода 3-го сезона сериала «Ванпанчмен»

С момента финала второго сезона «Ванпанчмена» прошло шесть лет. Только в марте 2025 года создатели объявили дату выхода продолжения.

Премьера третьего сезона аниме «Ванпанчмен» состоится в октябре 2025 года. Точную дату назовут позднее

Количество серий и длительность эпизодов пока неизвестны. Поклонники «Ванпанчмена», опираясь на предыдущие сезоны, предполагают, что продолжение получит 12 серий длительностью от 21 до 25 минут.

Производство

Первые новости о продолжении аниме «Ванпанчмен» появились в августе 2022 года.

29 февраля 2024 года на YouTube-канале EMOTION Label Channel был опубликован специальный анонс третьего сезона. В конце ролика закадровый голос сообщал, что проект все еще находится в процессе производства.

Анимацией третьего сезона занимается студия J.C. Staff (она же работала над предыдущей главой истории). Среди ее самых заметных проектов — аниме «Бакуман», «Мед и клевер» и «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!» Не все фанаты оценили уровень графики, который студия показала в трейлере грядущего сезона.

А вот первым сезоном шоу занималась студия Madhouse, создавшая легендарную «Тетрадь смерти», «Пиратов “Черной лагуны”» и аниме о «Людях Икс».

При этом поклонники сериала тепло приняли сюжет продолжения — в трейлере намекнули, о чем расскажет третий сезон.

«Одна из самых лучших сюжетных линий скоро будет анимирована», «Мы станем свидетелями сезона, который войдет в историю», «У меня мурашки!» — так отозвались о предстоящем сезоне фанаты в комментариях под видеороликом.

Сюжет

Ожидается, что третий сезон «Ванпанчмена» станет прямым продолжением двух предыдущих частей шоу и расскажет дальнейшую историю супергероя Сайтамы, его союзников и врагов.

О чем аниме «Ванпанчмен»

Аниме «Ванпанчмен» рассказывает о супергерое по имени Сайтама. Это безработный 25-летний парень, который без особого удовольствия сражается с опасными монстрами. В мире «Ванпанчмена» их существует великое множество: роботы, пришельцы, драконы, демоны и другие злодеи.

Долгое время Сайтама не мог отыскать свое предназначение, однако после встречи с человеком-крабом Крабланте понял, что хочет защищать мир от зла. И вот спустя три года упорных тренировок мужчина стал самым сильным человеком из ныне живущих.

Теперь Сайтама способен одним ударом одолеть любого врага (отсюда и происходит название аниме — с английского One Punch Man переводится как «Человек Одного Удара»). Однако суперсила не приносит герою радости: когда победы становятся рутиной, сражаться со злом довольно скучно.

Позже Сайтама обзаводится учеником, киборгом по имени Генос. Вместе герои вступают в супергеройскую организацию — Ассоциацию героев. Там мужчина получает свое новое прозвище — Лысый плащ (дело в том, что из-за усердных тренировок Сайтама потерял все волосы).

На протяжении аниме герои сражаются с чудовищами, которые в итоге тоже организуют собственную коалицию — Ассоциацию монстров.

В третьем сезоне персонажи шоу будут готовиться к битве двух Ассоциаций, а сам сезон может завершиться грандиозным противостоянием. От продолжения «Ванпанчмена» можно ожидать эффектных сцен и масштабных сражений.

А еще в новом сезоне Сайтама, который не так ярко проявил себя в предыдущей части шоу, наконец столкнется со своим главным врагом.

Кто станет главным соперником Сайтамы в третьем сезоне

Главным врагом Сайтамы, скорее всего, станет главный антагонист шоу Гару (Гароу). Это охотник за головами и мастер боевых искусств, от которого отказался собственный учитель. Гару жестоко избил людей, которые тренировались вместе с ним, а после этого решил расправиться со всеми участниками Ассоциации героев.

Поначалу Гару не хотел лишать жизни обычных людей — поэтому он отверг приглашение Ассоциации монстров. В итоге обе противоборствующие команды открыли на него охоту.

В самом конце второго сезона «Ванпанчмена» этот антигерой все же пришел в штаб-квартиру Ассоциации монстров. Кажется, он готов объединиться с чудовищами, чтобы уничтожить всех героев и стать самым могущественным монстром.

Персонажи

За два сезона «Ванпанчмен» успел познакомить зрителей с огромным количеством персонажей. Все они обладают разными умениями, которые необходимы для борьбы с монстрами.

Ассоциация героев разделяет всех участников на четыре класса: C, B, A и S. В первый попадают самые слабые участники Ассоциации (изначально именно сюда определили Сайтаму, который провалил письменную часть испытаний), а в S отправляются только величайшие герои. В состав S-класса входят около 20 сильнейших, а количество героев в классе C достигает четырех сотен.

Пока неизвестно, чьи сюжетные арки продолжит третий сезон — трейлер подтвердил возвращение только основных героев «Ванпанчмена».

Какие персонажи точно появятся в третьем сезоне «Ванпанчмена»

Сайтама (Лысый плащ) — главный герой, сильнейший человек во вселенной сериала, герой класса B. Приобрел свою силу благодаря особой методике тренировок: каждый день он делал по 100 отжиманий, приседаний и упражнений на пресс, а также ежедневно бегал по 10 километров;

Генос (Кибердемон) — 19-летний ученик Сайтамы, член Ассоциации героев, герой S-класса. Обладает полностью механическим телом, мечтает отыскать киборга, который уничтожил его дом и семью;

Бэнг (Серебряный Клык) — герой класса S, бывший наставник Гару. Лучший мастер боевых искусств в Ассоциации героев;

Кинг (Сильнейший Герой) — друг Сайтамы, член Ассоциации героев, который попал туда по ошибке. Не обладает сверхспособностями, однако часто появляется рядом с местами, где Сайтама побеждал монстров. Из-за этого стал героем класса S и обрел популярность;

Гару (Охотник на Героев) — главный антагонист сериала, бывший ученик Бэнга.

Где смотреть «Ванпанчмена»

Официально посмотреть это аниме можно на зарубежном сервисе Crunchyroll. Обратите внимание, что видеоплатформа недоступна для пользователей из России.

При этом в сети можно найти все серии «Ванпанчмена» в свободном доступе — энтузиасты публикуют эпизоды как с русской озвучкой, так и с субтитрами.