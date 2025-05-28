Фильм «Игла» с Цоем выйдет в повторный прокат в России

В России в повторный прокат выйдет ставшая культовой лента Рашида Нугманова «Игла» (1988), главную роль в которой сыграл лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой. Об этом сообщает газета «Культура».

© кадр из фильма «Игла»

По сюжету, главный герой Моро, которого играет музыкант, возвращается в Алма-Ату. Он узнаёт, что его Дина стала наркозависимой и решает бороться не только за её жизнь, но и против наркомафии.

Кроме Цоя в «Игле» сыграли Пётр Мамонов, Марина Смирнова, Александр Баширов и другие. В саундтрек к фильму вошли песни «Кино».

Отмечается, что за повторный прокат отвечает компания K24.

Ранее лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина заявила, что сейчас невозможно снять правдивый байоптик о Цое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».