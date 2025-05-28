Почему Свияжск выбрали для съемок фильма «Шурале»

Остров-град Свияжск на пару дней стал местом съемок фильма Алины Насибуллиной "Шурале". В картине сыграют такие звезды, как Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Дмитрий Кузнецов (рэпер Хаски).

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Основная часть съемок киноленты, частично вдохновленной татарским фольклором, уже прошла в Подмосковье. Но без родины Шурале кинематографисты обойтись не могли.

Коротко о сюжете. Главная героиня Айша, которую играет режиссер Алина Насибуллина, накануне свадьбы узнает о пропаже брата Тимура. Ей приходится отправиться на его поиски в родную деревню, где происходит что-то странное и жуткое. Девушка заново переживает свое прошлое и сталкивается с тайной, хранящейся в глубинах леса.

Жителям Татарстана без всяких спойлеров уже, конечно, понятно, что тайна эта будет связана с Шурале - лесным чудищем, которым издавна пугали детей, да и взрослые боялись встретиться с ним в чаще. Обычно его изображали косматым, с рогом во лбу и длинными пальцами. Считалось, что ими монстр мог защекотать человека до смерти.

Так, да не так. В фильме Шурале выступает в ином обличии. Да и сама картина - не фолк-ужастик, изрядно сдобренный татарским колоритом и компьютерной графикой. Действие разворачивается в реальности, где мистика и обыденность переплетены. В этом плане показательна локация, выбранная в Татарстане для съемок - видавший виды дебаркадер 1960-х годов, пришвартованный к Свияжску. Казалось бы, где он, а где Шурале?

"Мы еще не знали, какие сцены мы здесь будем снимать, - рассказывает корреспонденту "РГ" Алина Насибуллина. - В основном смотрели лес. У нас есть такой персонаж Ия-апай (тетя-дух). Это такой медиум, проводник. Очень не хотелось делать бабу-ягу или ведьму в лесу. Мы долго думали, что это должно быть за пространство - с одной стороны очень понятное, приближенное к человеческому обществу, но в то же время мистическое. И вот дебаркадер показался таким местом. Так Ия-апай стала сторожем на дебаркадере".

Помимо мистической линии в фильме разворачивается и линия любовная. Айша и ее жених, которого играет Максим Матвеев, переживают кризис в отношениях.

"Они придумали себе друг друга, - поясняет Алина Насибуллина. -

И вот он сталкивается с реальным человеком, а не с тем, кого себе нарисовал. И она тоже сталкивается с собой настоящей".