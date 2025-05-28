Что известно о сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Франшиза «Бегущий по лезвию» в ближайшее время получит продолжение: съемки нового сериала, который расскажет о будущих событиях киновселенной, уже завершились. «Лента.ру» выяснила все, что известно о первом сезоне сериала «Бегущий по лезвию 2099» на данный момент: о чем будет сюжет, кто снялся в главных ролях и на какую дату запланирована премьера.

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Главное о сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Оригинальное название: Blade Runner 2099

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер, детектив, драма

Режиссеры: Джереми Подесва, Джонатан ван Тюллекен

Продюсеры: Ридли Скотт, Иза Дик Хэкетт, Фрэнк Гистра, Джереми Подесва и другие

Сценаристы: Том Спезейли, Силка Луиза

Дата выхода

О том, что франшиза «Бегущий по лезвию» получит продолжение, стало известно в сентябре 2022 года. Тогда стриминговая платформа Amazon Prime Video анонсировала сериал «Бегущий по лезвию 2099».

Съемки начались в Праге в конце июня 2024 года, позже команда переместилась из Чехии в Барселону. В целом работа съемочной группы заняла примерно полгода: съемки завершились в декабре 2024-го.

Несмотря на это, точной даты релиза новой части франшизы «Бегущий по лезвию» пока нет.

Ожидается, что «Бегущий по лезвию 2099» выйдет в 2025 или 2026 году

Трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099» тоже пока не опубликован.

Ожидаемое количество серий 1-го сезона сериала «Бегущий по лезвию 2099» — 6.

Сюжет сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Сериал станет продолжением кинофраншизы, созданной по роману Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968).

О чем роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Описанные в романе американского писателя Филипа Дика события разворачиваются в Сан-Франциско в 1992 году, после окончания Завершающей мировой войны. Она уничтожила жизнь на части континентов и сделала Землю опасной для людей из-за радиоактивной пыли.

Чтобы защитить выживших от пагубного воздействия, ООН призвала их отправиться во внеземные колонии. В качестве дополнительного стимула каждому человеку, который решился на эмиграцию, давали слугу-андроида. Со временем некоторые роботы начали нападать на своих хозяев, чтобы вернуться из колоний на Землю и перестать быть рабами.

Внешне андроидов не отличить от людей, однако они не способны к сочувствию. Чтобы отследить и убить беглецов, охотники проводят тесты на эмпатию, которые роботы не могут пройти.

Главный герой романа — охотник за беглыми андроидами Рик Декард. Он пытается найти и уничтожить шестерых роботов с мозгом нового типа, который наделяет их сверхинтеллектом.

В постапокалиптическом мире животных почти не осталось и забота о них считается долгом каждого человека. Раньше у Рика была живая овца, но она заразилась столбняком и умерла. Тогда для видимости Рик купил электроовцу, в глубине души мечтая вновь ухаживать за живым питомцем. Так что гонорар за поимку андроидов он планирует потратить на покупку настоящей овцы.

Правда, со временем Рик понимает, что все сильнее сочувствует андроидам, продолжительность жизни которых составляет всего четыре года. По иронии судьбы эмпатия, недоступная роботам, делает миссию Рика почти невыполнимой.

Первая часть франшизы — фильм «Бегущий по лезвию» в жанре киберпанка — вышла в 1982 году. События в антиутопии с Харрисоном Фордом в главной роли разворачиваются в 2019-м. По сюжету, детектив Рик Декард должен найти и ликвидировать репликантов — так в фильме называют андроидов. Экранизация довольно сильно отличается от романа, по которому была снята — авторы убрали многие сюжетные линии и диалоги. Например, в фильме нет ни слова про овцу, ради которой книжный Рик и взялся за сложную работу по поимке сбежавших андроидов.

Режиссер фильма Ридли Скотт признавался, что даже не читал книгу «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», когда брался за экранизацию

Вторая часть — «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева — вышла в 2017 году. Действие в нем разворачивается через 30 лет после событий первого фильма, а главных героев играют Райан Гослинг и Харрисон Форд. В продолжении «Бегущего по лезвию» репликант-полицейский Кай (Райан Гослинг) разыскивает ребенка, рожденного женщиной-репликантом, — Каю поручено его ликвидировать, так как сведения о способности роботов к живорождению могут привести к войне между людьми и андроидами. В итоге выясняется, что этот единственный рожденный у репликанта ребенок — дочь Рика Декарда и Рейчел, секретарши главы корпорации Tyrell, изготовлявшей андроидов. Рейчел была экспериментальной моделью, которой впервые имплантировали память и эмоции, как у человека.

Шестисерийный американский мини-сериал станет прямым продолжением франшизы — события в нем разворачиваются спустя 50 лет после последнего фильма. Создатели обещают, что сюжет сериала будет «провокационным», однако никаких подробностей кроме синопсиса нет.

Ожидается, что сериал расскажет о двух девушках: преступнице по имени Кора и репликанте Олуэн. Привыкшая жить в бегах и постоянно перевоплощаться, Кора вынуждена заключить сотрудничество с находящейся на грани гибели Олуэн, чтобы обеспечить стабильное будущее для своего брата. Вдвоем они оказываются втянуты в заговор, представляющий угрозу для существования Лос-Анджелеса, борющегося за возрождение.

Производство

Шоураннером проекта стала Силка Луиза, известная прежде всего своей работой над сериалом Halo и мини-сериалом «Сияющие». Она же отвечала за сценарий вместе с Томом Спезейли («Хранители», «Оставленные», «Касл-рок»),

Режиссерские кресла заняли Джереми Подесва («Как стать богом в центральной Флориде», «Самый громкий голос», «Рассказ служанки») и Джонатан ван Тюллекен («Отбросы», «Сегун», «Главарь»).

Исполнительными продюсерами шоу стали Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года, и сценарист «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин. Вместе с ними над сериалом трудились:

Бен Робертс («Перестрелка», Положитесь на Пита», «Тебя здесь никогда не было»);

Иза Дик Хэкетт («Электрические сны Филипа К. Дика», «Человек в высоком замке», «Меняющие реальность»);

Фрэнк Гистра («Когда время стало громче», «Бегущий по лезвию 2049», «Лучший из лучших 4: Без предупреждения»);

Клэйтон Крюгер («Все еще пропавшая Морган», «Клондайк», «Улица милосердия»).

Актеры и роли

Известно, что в новом сериале сыграют:

Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Шан-Чи и легенда десяти колец») — Олуэн;

Хантер Шефер («Эйфория», «Благие знамения», «Голодные игры: И вспыхнет пламя») — Кара;

Уил Кобан («Лига справедливости Зака Снайдера», «Меч короля Артура», «В ожидании варваров») — Ходж;

Джулиана Язбек («Битлджус Битлджус», «Криминальное прошлое», «Джек Райан: Теория хаоса») — Лила;

Дэниэл Фунг («Заплутавшие», «Все говорят про Джейми», «И всё изменилось») — Дэнни;

Майя О’Шеа («Нормальные люди») — Мэриан.

Также известно, что во всех шести эпизодах сериала появятся Том Берк («Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Мушкетеры», «Корона»), Льюис Гриббен («Черное зеркало», «Властелины воздуха», «Безмолвный свидетель») и Димитри Абольд («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», «Смотритель бассейна», «Монахиня-воин»). Но пока неясно, какие роли они исполнят.

Интересные факты

Фильм «Бегущий по лезвию» существует в семи монтажных версиях. На основе первого фильма франшизы созданы две компьютерные игры. У книги «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» есть продолжение: три романа по этой вселенной в 1995-2000 годах написал Кевин У. Джеттер. Они вышли уже после смерти автора оригинальной книги Филипа К. Дика. Перед премьерой фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» вышли три короткометражных ленты, которые рассказывают о событиях, происходящих между фильмами. В 2021 году вышел аниме-сериал «Бегущий по лезвию: Черный лотос», который рассказывает о жизни женщины-репликанта в 2032 году.