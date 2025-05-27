В 2026 году в кинотеатрах покажут новую экранизацию сказки «Буратино» — зрителям обещают захватывающий сюжет, современные спецэффекты и популярных актеров в главных ролях. Пуделя Артемона, например, сыграет известный по нашумевшей «Аноре» Марк Эйдельштейн, а кота Базилио — Александр Петров. «Лента.ру» выяснила, что известно о фильме «Буратино» на данный момент.

© кадр из фильма «Буратино»

Фильм «Буратино»: главное

«Буратино» — предстоящий фильм режиссера Игоря Волошина, Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Ранее Волошин снимал приключенческую драму «Повелитель ветра», был шоураннером комедийных сериалов «Физрук» и «Ольга». Сценаристом стал Андрей Золотарев, работавший над проектами «Слово пацана», «Лед» и «Летучий корабль».

Создатели обещают, что зрители увидят любимых с детства героев в новом амплуа. Более того, в фильме прозвучат песни Алексея Рыбникова из телефильма 1975 года «Приключения Буратино» — в экранизации 2026-го композиции получат современную аранжировку. Премьера «Буратино»-2026 приурочена к 50-летнему юбилею выхода оригинальной картины — ее первый телевизионный показ состоялся 1-2 января 1976 года.

Дата выхода

«Буратино» выйдет в самом начале 2026 года. Создатели продолжают традицию выпускать ремейки сказок и мультфильмов в первый день нового года. Так, 1 января 2023-го состоялась премьера фильма «Чебурашка», ровно через год вышли «Бременские музыканты», а 1 января 2025 года кинотеатры впервые показали ленту «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Фильм «Буратино» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2026 года

Интересно, что в тот же день в кинотеатрах страны состоятся премьеры еще двух семейных фильмов — «Чебурашки 2» и «Простоквашино».

Сюжет

Создатели обещают, что зрителей ждет увлекательное семейное кино: обновленный сюжет и спецэффекты призваны привлечь детей и взрослых разных возрастов.

Трейлер фильма «Буратино» (2026)

Фильм снят по повести-сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», которая в свою очередь является литературной обработкой произведения Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».

При этом современная киноадаптация сказки Толстого не будет в точности следовать литературному источнику: создатели доработали сюжет классического произведения, решив сместить акценты в этой истории.

По сюжету фильма, в один из дней у папы Карло оказывается волшебный золотой ключ, который помогает воплотить в жизнь любое, даже самое несбыточное желание. Одинокий мужчина мечтает лишь о сыне, и ключик исполняет его мечту — в руках папы Карло из ожившего полена появляется мальчик.

Отец невероятно счастлив, но со временем Буратино понимает, что сильно отличается от других детей. У него появляется мечта — стать настоящим человеком. Герой отправляется в длинное и полное приключений путешествие, стремясь доказать папе, что он хороший и самый настоящий сын.

Как и в оригинале, действие фильма развернется в Тарабарском королевстве.

Из дома герой пропадает случайно — по дороге в школу Буратино продает свою азбуку, чтобы купить билеты в кукольный театр. Позже он встречает мошенников — лису Алису и кота Базилио, которые предлагают мальчику пойти в Страну Дураков, чтобы посадить деньги на Поле Чудес и вырастить денежное дерево. На помощь Буратино приходят сбежавшие от Карабаса куклы: Мальвина, ее пудель Артемон и меланхоличный друг Пьеро, а также мудрая черепаха Тортилла. Все эти персонажи появятся и в новом фильме.

Актеры и роли

Главного героя — Буратино — в новой экранизации сыграет Виталия Корниенко, известная по работам в проектах «Конек-горбунок», «Лед-3» и «Папины дочки. Новые». Правда, сама актриса не будет переодеваться в деревянную куклу: ее нарисуют на компьютере, а движения и мимику с Виталии снимут на площадке с помощью костюма со специальными датчиками.

Кстати, в советском фильме 1975 года над образом Буратино тоже работала женщина: куклу сыграл 10-летний Дмитрий Иосифов, а озвучила 27-летняя Татьяна Канаева.

Кто еще сыграет в «Буратино» 2026 года

Александр Яценко («Ненастье», «Легенды наших предков», «Фишер») — папа Карло;

Анастасия Талызина («Знакомство родителей», «Один хороший день», «Батя 2. Дед») — Мальвина;

Степан Белозеров («Лед 3», «1941. Крылья над Берлином», «13 клиническая») — Пьеро;

Марк Эйдельштейн — («Анора», «Надо снимать фильмы о любви», «Сто лет тому вперед») — пудель Артемон;

Александр Петров — («Метод», «Обнимая небо», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково») — кот Базилио;

Виктория Исакова («Театр в кино: Женитьба Фигаро», «Братья Карамазовы», «Эпидемия») — лиса Алиса;

Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Подслушано в Рыбинске», «Смычок») — Арлекин;

Федор Бондарчук («Яга и книга заклинаний», «Молодежка. Новая смена», «Слово пацана. Кровь на асфальте») — Карабас Барабас;

Светлана Немоляева («Служебный роман», «Карантин», «Все наоборот») — черепаха Тортилла;

Лев Зулькарнаев («Поехавшая», «Сто лет тому вперед», «Подростки в космосе») — Дуремар.

Производство

За создание картины отвечает кинокомпания «Водород», работавшая над «Вторжением» и «Притяжением». На этапе постпродакшна она сотрудничает с Art Pictures Studio — студией, известной по картинам «Лед», «Сталинград» и «9 рота».

Продюсерами «Буратино» стали Федор Бондарчук («Между нами химия», «Сто лет тому вперед», «Молодежка. Новая смена»), Александр Андрющенко («Вторжение», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Повелитель ветра») и Михаил Врубель («Чики», «Вторжение», «Допинг»).

Режиссерское кресло занял Игорь Волошин («90-е. Весело и громко», «Ольга», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»). Сценарий написали Аксинья Борисова («Совершенно летние», «Рашн Юг», «Варя»), Андрей Золотарев («Лед», «Триггер», «Сто лет тому вперед») и Алина Тяжкова («Преступление и наказание 1992», «Москва слезам не верит. Все только начинается»).

Съемки фильма начались во второй половине 2024-го, а уже в декабре дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» анонсировал два сиквела. Вторая часть должна выйти 1 января 2028 года, а третья — 1 января 2029 года. Картинам придется столкнуться в «новогодней битве» с продолжениями франшизы «Волшебник изумрудного города».