Когда фильм «Грешники» выйдет в онлайне

Кинокомпания Warner Bros. объявила дату цифрового релиза фильма «Грешники». Фильм ужасов появится на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах уже 3 июня.

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Таким образом, картина доберётся до онлайн-кинотеатров спустя 45 суток после старта проката. За этот срок лента заработала около $ 340 млн, став большим успехом для студии. Кинокартина получила очень высокие оценки критиков, а также положительные отзывы зрителей, показав отличную выдержку в кино.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).