Когда состоится премьера сериала «Волчий берег»

Премьера 16-серийного остросюжетного детектива «Волчий берег» состоится 2 июня 2025 года на НТВ. В центре сюжета – капитан полиции Новиков: личные мотивы приводят его в небольшой посёлок в Псковской области, где ему предстоит разобраться, как пропажа его любимой и налёт на местного предпринимателя связаны между собой. Главные роли в проекте исполнили Евгений Дятлов и Евгений Шириков.

© скриншот из сериала «Волчий берег»

Капитан полиции Новиков (Евгений Шириков) едет в посёлок Рыбное в Псковской области, чтобы найти пропавшую невесту. Однако на его пути возникает неожиданное препятствие: едва прибыв в посёлок, он вынужден подключиться к расследованию другого резонансного преступления. В окрестностях посёлка совершён налёт на машину псковского предпринимателя Благих, фирма которого строит в Рыбном спортивно-оздоровительный комплекс. Деньги бесследно исчезли, кассир и охранники бизнесмена погибли. Расследуя ограбление, Новиков понимает, что пропажа его любимой и налёт на местного предпринимателя связаны.

Евгений Шириков: «Мой герой — Виктор Новиков — с одной стороны, неоднозначный и импульсивный, с другой — прагматичный, потому что профессионал своего дела. Он капитан следственного комитета и всегда знает, что и как делать. Но при этом у него есть и эмоциональная сторона, которая открывается, когда он узнаёт о гибели своей невесты и начинает мстить. Можно сказать, что в нём пытаются ужиться два человека. Эмоции и разум тянут Виктора то в одну, то в другую сторону, но постепенно он находит свою золотую середину. Его можно назвать перевёртышем, поскольку постепенно он начнёт меняться. Найти искупление после мести ему помогает герой Евгения Дятлова, он продвигает мысль о том, что нужно оставаться человечным, в то время как Новиков старается быть слишком прагматичным».

Евгений Дятлов: «"Волчий берег" – это история про полицейского и его помощника, а также о людях, которые живут в сложных обстоятельствах и предоставлены сами себе. Последние, к сожалению, привыкли к тому, что закон далеко не всегда торжествует, а потому выживают как могут. Их методы улучшить свою жизнь зачастую оказываются не вполне законными. Мой герой – майор Казанцев – прекрасно это понимает и старается быть твёрдым, но в то же время по-житейски мудрым. Однако практика показывает, что косяков не избежать, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так он и живёт. Зрителям всегда интересно следить за человеческими судьбами. Надеюсь, им понравится наша история. Она о любви, жизни, детях и родителях, о различных перипетиях, а также по закону жанра в ней есть приключения, пальба, борьба и драки».

В остальных ролях заняты Владимир Стеклов, Игорь Золотовицкий, Сергей Иванюк, Николай Яскевич, Елена Гончарова и другие.