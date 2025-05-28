Рецензия на фильм «Источник вечной молодости»

На Apple TV+ вышел новый фильм Гая Ричи — приключенческая комедия «Источник вечной молодости» с Джоном Красински и Натали Портман в главных ролях. «Лента.ру» рассказывает о причинах небывалого производственного расцвета автора «Большого куша» и объясняет, кому предназначена его новая работа.

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Уходя от погони в Бангкоке с драгоценным полотном под мышкой, авантюрист Люк Пердью (Джон Красинки) нос к носу сталкивается с опасной красоткой Эсме (Эйса Гонсалес), которая предлагает отдать холст подобру-поздорову. Отделавшись от Эсме и ее подельников, Люк отправляется в Лондон, где ждут его верная команда и заказчик картины — смертельно больной миллиардер Оуэн Карвер (Доналл Глисон). Произведения Веласкеса, Эль Греко и других титанов ему нужны для того, чтобы разгадать местонахождение мифического источника вечной молодости. За необходимым в том же деле Рембрандтом Люк обращается к своей сестре-искусствоведу Шарлотте — и втягивает без пяти минут разведенную мать-одиночку в очередное приключение, которые так любил их отец. Впереди — Ирландия, Австрия и египетские пирамиды. Позади — идущая по пятам авантюристов Эсме, интересы которой явно выходят за пределы банального обогащения.

Кажется, что сказочный сюжет «Источника вечной молодости» совсем не случайно напоминает об «Аладдине» — фильме, который обеспечил Гаю Ричи важнейший карьерный рывок. Игровая адаптация диснеевского мультфильма от автора «Большого куша» заработала в мировом прокате миллиард долларов, вошла в десятку самых кассовых фильмов 2019 года и подарила Ричи, по всей видимости, безразмерный кредит доверия. Певец английских гопников (в которых он походя превратил даже короля Артура и Шерлока Холмса) доказал свою корпоративную ценность. Он умеет играть по правилам и приносить работодателю достойный доход. Оборотная сторона — теперь ему позволено практически все. В разумных пределах, конечно, но Ричи их вполне достаточно.

Не так давно он заявил, что не собирается заниматься долгостроями — жизнь короткая, надо успеть попробовать себя в самых разных профессиональных обстоятельствах

За последние несколько лет он снял американский боевик («Гнев человеческий»), военный боевик («Переводчик»), комедийный балаган про Вторую мировую («Министерство неджентльменских дел») и пародию на Бонда и Итана Ханта с участием Джейсона Стэйтема («Операция "Фортуна"»). Кроме того, свой самый успешный доковидный фильм («Джентльмены») он благополучно превратил в сериальную франшизу для Netflix. Ну а когда пришло время развеяться, под руку подвернулся сценарий Джеймса Вандербилта («Зодиак» и новейшие части «Крика») в духе ширпотреб-версии Индианы Джонса.

«Источник вечной молодости» явно писался с прицелом на запуск киновселенной — поэтому сюжет здесь как бы выхвачен из середины некой более развернутой истории. При желании Apple TV+ может запустить как сериал о приключениях Люка и Шарлотты Пердью, так и серию приквелов об их героическом родителе. Правда, если его не будет играть Харрисон Форд, то лучше обойтись мультфильмами — тем более, что и в игровом «Источнике» хватает чисто анимационных гэгов. Взять хотя бы гримасы Джона Красински и особенно траекторию движения его бровей.

По словам Ричи, «Источник» — один из самых дорогих проектов, в которых он принимал участие. В частности, он стоил дороже вполне масштабного «Министерства неджентльменских дел». Другое дело, что бюджет в значительной степени съели гонорары звезд и экспедиции в Таиланд и Вену, ради которых, надо полагать, большая часть команды на все это и согласилась. В принципе, в этом фильме есть все, чего публика и продюсеры ждут от Ричи: кинетическая энергия, которую задают трюки и монтаж, быстрые диалоги, немного уличной магии. Другое дело, что режиссер явно даже не пытался всерьез освоить чужой материал, поэтому фирменные искры здесь высекаются из откровенных глупостей. Впрочем, в финале, за полсекунды до финальных титров, из-за кадра звучит Live Forever Oasis — это режиссер явно добавил от себя.

Искреннее раздражение «Источник вечной молодости» наверняка вызывает у двух категорий граждан. Первые — не питающие теплых чувств к Ричи критики, вынужденные анализировать очередную залепуху исключительно из-за имени автора. Вторые — зрители, уверенные в том, что стриминговые платформы существуют для того, чтобы за небольшую плату обеспечивать им бесперебойный поток искусства. Профессионалам, вынужденным следить за Ричи по долгу службы, можно лишь посочувствовать — сил у англичанина явно еще даже не на пять фильмов. Что же касается публики, ожидающей от стримингов художественных амбиций, то с такими иллюзиями стоило попрощаться еще пару-тройку лет назад.

От обычного телевидения никто ведь не ждет столь честолюбивого контроля качества — и никакой трагедии тут нет

Сам Ричи, напротив, явно хорошо усвоил правила игры. «Источник вечной молодости» позволил Гаю и его команде прокатиться по миру, подождать хорошей погоды и отлично провести время. Теперь никому из них наверняка не обидно читать гневные отзывы критиков, обвиняющих Ричи в производстве «бездушной поделки бизнес-класса» (так «Источник» поносят в The Guardian). Это конкретное проклятие, кстати, не вполне справедливо. «Источник» — как раз вполне душевное кино: режиссер искренне рад обаянию своих героев, всем участникам проекта понравилось путешествовать и изредка обмениваться смешными шутками (лучшая, пожалуй, в начале — про крем для героя Глисона).

Кроме того, они совсем не зря без конца талдычат максиму папы Люка и Шарлотты про то, что путешествие важнее цели — тем же принципом очевидно руководствуется и постановщик. При этом он прекрасно понимает, что слишком злить публику все же не стоит, так что следующими его проектами будут два фильма по собственным сценариям. Первый — боевик «В серой зоне» про любовный треугольник (Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Генри Кавилл), образующийся в ходе эвакуации из горячей точки. Второй, «Жена и пес» — черная комедия из мира британской аристократии с Бенедиктом Камбербэтчем и Розамунд Пайк. Ну и наконец, не утихают разговоры про запуск третьего «Шерлока Холмса» — в сущности, такого же нелепого капустника, за который тем не менее публика простит Ричи что угодно.