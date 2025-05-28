Сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон

По данным издания Variety, HBO продлил комедийно-драматический сериал «Хитрости» на пятый сезон. Новость появилась незадолго до финала четвёртого сезона, который состоится в четверг.

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«Хитрости » рассказывает о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедианткой, и Авой Дэниелс, подающим надежды комедийным сценаристом, которая работает на неё.

Главные роли играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер соответственно. По данным Warner Bros. Discovery, четвёртый сезон стал самым популярным среди всех сезонов в сериале, и с каждым эпизодом количество зрителей увеличивалось.

Сериал «Хитрости» идёт с 2021 года.