Какие фильмы хотят видеть большинство зрителей в России

Свыше 80% россиян хотят видеть новые фильмы о сельской жизни. Это следует из результатов социологического опроса, проведенного на исследовательской платформе "Тет-о-твет" Аналитического центра НАФИ, который есть в распоряжении ТАСС.

© скриншот из фильма «Любовь и голуби»

"Более 80% граждан хотят видеть новые фильмы о сельской жизни. Россияне считают, что привлечь на село больше жителей и работников помогли бы современные фильмы по образцу "Девчат", - указано в результатах исследования.

Так, 81% опрошенных считают, что такие кинокартины сегодня нужны и актуальны, среди женского населения России таких мнений больше (87%), чем среди мужского (73%). Неактуальным такое кино считают 11% россиян, среди которых больше всего людей в возрасте младше 24 лет. Наиболее высокую поддержку кинофильмы о сельской жизни вызывают у аудитории 45-54 года (97%), в категории 55+ в пользу новых "Девчат", только про сельское хозяйство, высказались 85% опрошенных.

По мнению замгендиректора Аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, исследование показывает, что у россиян в последние годы усилился интерес к сельскому хозяйству и загородной жизни в целом, а возможностей реализовать его сегодня недостаточно.

"Художественное и документальное кино, равно как и интересно организованные просветительские мероприятия в школах, экологические кружки и конкурсы в городах, волонтерские инициативы, корпоративные экологические акции имеют все шансы на успех", - отметил он.

В опросе принял участие 8 771 человек старше 14 лет из всех регионов России. Для обеспечения репрезентативности результаты опроса взвешены на основе официальных данных Росстата по полу, возрасту, уровню образования, географии проживания. Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95% - доверительного интервала.