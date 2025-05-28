Федор Бондарчук снимет новый сериал по повести Стругацких

Алексей Герман-старший на свой фильм по повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" потратил много лет: 14 лет работал над картиной, а задумал ее почти полвека до того, как приступил к работе над ней. В случае с новым сериалом, в основу которого также легла эта повесть Аркадия и Бориса Стругацких, все будет гораздо быстрее.

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Съемки уже начались, а сам проект задуман семь лет назад. И это будет первый сериал по данному литературному произведению. Снимается он для онлайн-кинотеатра Wink.ru и телеканала НТВ. Среди продюсеров проекта - Федор Бондарчук. Его коллеги - Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук и Теймур Джафаров. Теймур также шоураннер сериала наряду с Андреем Золотаревым - он же автор сценария. Режиссер - Дмитрий Тюрин, известный по таким сериалам, как "Триггер", "Эпидемия 2" "Магомаев".

По сюжету в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским - богатым аристократом. Главное правило прогрессоров - не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец...

Часть съемок сериала пройдет в Иране.

Прямая речь

Федор Бондарчук, продюсер и исполнитель одной из ролей: