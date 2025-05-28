Появился новый постер второго сезона сериала «Поколение «Ви»

Amazon Prime Video опубликовала новый постер второго сезона сериала «Поколение «Ви», подтвердив, что премьера состоится в этом году. По слухам, новый сезон шоу выпустят осенью.

© Чемпионат.com

Новый постер второго сезона

© Amazon Prime Video

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первый сезон проекта завершился в ноябре 2023 года. Шоу получило положительные отзывы от аудитории и критиков. Сериал даже ставили наравне с «Пацанами».