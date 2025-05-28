Опубликованы новые постеры «Финикийской схемы»

Появились свежие постеры нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». На них изображены главные герои ленты в строгом, узнаваемом стиле лент режиссёра.

© Чемпионат.com

Свежие постеры картины

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

По сюжету на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли в ленте исполнили Бенисио дель Торо, сыграли Майкл Сера, Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч, Джеффри Райт, Риз Ахмед, Брайан Крэнстон и другие.

В зарубежный прокат «Финикийская схема» выйдет 6 июня.