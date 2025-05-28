Прошла премьера фильма «Живые Мемории. Отцы и дети»

В столичном кинотеатре "КАРО.Октябрь" прошла премьера новой части уникального киноальманаха "Живые Мемории. Отцы и дети". О сюрпризах третьего сезона нашумевшего проекта рассказали его создатели и звездные участники.

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В повествовании, основанном на мемуарах выдающихся деятелей российской истории, сочетаются документальный рассказ, анимация и элементы театрального моноспектакля. Тексты воспоминаний в фильме озвучивают известные актеры, среди которых Юлия Снигирь, Максим Матвеев, Николай Чиндяйкин и Полина Агуреева. Многие из них появились на красной дорожке в день премьеры.

"Мне кажется, что за три сезона стало еще более очевидно, что нам надо на что-то опираться в современном обществе. Выдающиеся люди нашей культуры уже думали, размышляли и переживали темы, которые в наши дни волнуют многих. Это разговор не только документальный. В значительной мере это про каждого из нас, который может узнать свои рассуждения в этих открытках", - рассказал Михаил Разумовский.

Новый сезон отличается особым музыкальным оформлением, ведь для эпизодов были написаны полноценные симфонические партитуры. Основную тему вновь создал постоянный композитор проекта Кирилл Парастаев, работающий в жанре неоклассики.

Визуальный ряд альманаха создавался при участии ведущих российских художников и анимационных режиссеров, чтобы ярко проиллюстрировать суть рассказа.

С 29 мая "Живые Мемории. Отцы и дети" выходят в ограниченный прокат по всей стране. В рамках проекта запланированы специальные показы с участием авторов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и во Владивостоке.

31 мая в рамках праздничной программы в ГМИИ им. Пушкина будет показана серия с участием Юлии Снигирь, основанная на воспоминаниях Марины Цветаевой об ее отце и создании Музея изящных искусств.

"Мне очень нравится, как сделана анимация в фильме, подчеркивающая тонкие грани повествования. Рассказ уводит зрителя в детские годы поэтессы, показывая ее дочерью удивительного, горящего своим делом человека", - рассказала Юлия Снигирь.

Кроме того, киноальманах примет участие в международном фестивале "Зеркало", который пройдет в Ивановской области с 26 июня по 1 июля.