Инсайдеры сообщили, что известная певица и актриса Леди Гага может написать песню для фильма «Топ Ган 3». С такой просьбой к ней якобы лично обратился Том Круз.

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Интересно, что слух звучит реалистично, поскольку Гага ранее выпустила свой трек Hold My Hand для ленты «Топ Ган: Мэверик», поэтому всё складывается логично.

Что касается самого «Топ Гана 3», у фильма пока нет даже примерной даты выхода — сценарий ленты сейчас вместе с Кристофером пишет Эрен Крюгер, соавтор «Мэверика». Известно, что в продолжении вернётся основной состав сиквела, включая Майлза Теллера и Глена Пауэлла.

Ближайшей картиной с Томом Крузом стала «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — премьера боевика состоялась 23 мая во всех кинотеатрах мира.