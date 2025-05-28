Появился финальный русский трейлер «Балерины»

Опубликован финальный русский трейлер боевика "Балерина" с Аной де Армас.

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Лента по культовой вселенной Джона Уика выйдет в России 5 июня. Киану Ривз вернётся к образу легендарного киллера по кличке Баба-Яга.

В центре сюжета - профессиональная балерина Ева Макарро, стремящаяся найти убийц своих родителей.

В ролях также: Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн, покойный Лэнс Реддик и другие.

Съёмки экшна проходили в Чехии и Венгрии.

Предыдущие трейлеры - здесь и здесь.