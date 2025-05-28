Появился финальный русский трейлер «Балерины»

Вышел финальный русский трейлер "Балерины" по вселенной Джона Уика
Опубликован финальный русский трейлер боевика "Балерина" с Аной де Армас.
Лента по культовой вселенной Джона Уика выйдет в России 5 июня. Киану Ривз вернётся к образу легендарного киллера по кличке Баба-Яга.
В центре сюжета - профессиональная балерина Ева Макарро, стремящаяся найти убийц своих родителей.
В ролях также: Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн, покойный Лэнс Реддик и другие.
Съёмки экшна проходили в Чехии и Венгрии.
Предыдущие трейлеры - здесь и здесь.