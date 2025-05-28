Вышел русский трейлер боди-хоррора «Одно целое»

Вышел русский трейлер боди-хоррора о созависимости с Элисон Бри и Дэйвом Франко
Опубликован русский трейлер боди-хоррора "Одно целое" с Элисон Бри и Дэйвом Франко.
Их герои - пара, переживающая кризис, но в силу некоторых обстоятельств начинающая по-новому смотреть на понятие "созависимость".
Режиссёр - Майкл Шэнкс ("Волшебники Зелёного континента").
В ролях также: Дэймон Херриман ("Однажды в... Голливуде", "Охотник за разумом"), Санни С. Валия ("Шантарам"), Миа Мориссей ("Дэдлок") и Джек Кенни ("Проповедник") и другие.
Российская премьера "сандэнсовского" ужастика - 31 июля.